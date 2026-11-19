ВІЙНА В Україні Запоріжжя та область: оновлені графіки відключень світла на 19 листопада

2026-11-19 09:27

Наразі ситуація в регіоні залишається складною, задіяно одразу дві-три черги погодинних відключень.

Тож в місті і області електроенергію будуть вимикати кілька разів і на довгий час.

Наразі багато де в області також задіяно екстрені відключення. Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло якнайшвидше.

Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися!

1.1: 05:30 - 10:30, 18:00 - 22:30

1.2: 00:00 - 03:00, 19:00 - 24:00

2.1: 16:00 - 21:00

2.2: 13:30 - 18:30

3.1: 07:00 - 12:00

3.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 23:30 - 24:00

4.1: 14:30 - 19:30

4.2: 02:30 - 07:30, 11:30 - 16:30, 20:30 - 24:00

5.1: 07:30 - 12:30

5.2: 00:00 - 03:30, 21:00 - 24:00

6.1: 16:30 - 21:30

6.2: 10:00 - 15:00