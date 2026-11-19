Наразі ситуація в регіоні залишається складною, задіяно одразу дві-три черги погодинних відключень.
Тож в місті і області електроенергію будуть вимикати кілька разів і на довгий час.
Наразі багато де в області також задіяно екстрені відключення. Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло якнайшвидше.
Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися!
1.1: 05:30 - 10:30, 18:00 - 22:30
1.2: 00:00 - 03:00, 19:00 - 24:00
2.1: 16:00 - 21:00
2.2: 13:30 - 18:30
3.1: 07:00 - 12:00
3.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 23:30 - 24:00
4.1: 14:30 - 19:30
4.2: 02:30 - 07:30, 11:30 - 16:30, 20:30 - 24:00
5.1: 07:30 - 12:30
5.2: 00:00 - 03:30, 21:00 - 24:00
6.1: 16:30 - 21:30
6.2: 10:00 - 15:00