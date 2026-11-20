ВІЙНА В Україні Запоріжжя та Запорізька область: оновлені графіки відключень світла на 20 листопада

2026-11-20 09:26

Наразі ситуація в регіоні залишається складною, задіяно одразу дві-три черги погодинних відключень.

Тож в місті і області електроенергію будуть вимикати кілька разів і на довгий час.

Наразі багато де в області також задіяно екстрені відключення. Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло якнайшвидше.

Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися!

1.1: 03:00 – 08:00, 18:00 – 23:00;

1.2: 00:00 – 03:30, 19:00 – 24:00;

2.1: 13:30 – 18:30;

2.2: 08:30 – 13:30, 23:30 – 24:00;

3.1: 12:00 – 17:00;

3.2: 00:00 – 04:30, 17:30 – 22:30;

4.1: 13:00 – 18:00;

4.2: 00:00 – 00:30, 05:30 – 10:30, 14:30 – 19:30;

5.1: 04:00 – 09:00, 21:00 – 24:00;

5.2: 00:00 – 00:30, 10:00 – 15:00;

6.1: 16:30 – 21:30;

6.2: 07:30 – 12:30, 22:30 – 24:00.