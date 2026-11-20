Наразі ситуація в регіоні залишається складною, задіяно одразу дві-три черги погодинних відключень.
Тож в місті і області електроенергію будуть вимикати кілька разів і на довгий час.
Наразі багато де в області також задіяно екстрені відключення. Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло якнайшвидше.
Попереджаємо, що протягом доби графік може змінюватися!
1.1: 03:00 – 08:00, 18:00 – 23:00;
1.2: 00:00 – 03:30, 19:00 – 24:00;
2.1: 13:30 – 18:30;
2.2: 08:30 – 13:30, 23:30 – 24:00;
3.1: 12:00 – 17:00;
3.2: 00:00 – 04:30, 17:30 – 22:30;
4.1: 13:00 – 18:00;
4.2: 00:00 – 00:30, 05:30 – 10:30, 14:30 – 19:30;
5.1: 04:00 – 09:00, 21:00 – 24:00;
5.2: 00:00 – 00:30, 10:00 – 15:00;
6.1: 16:30 – 21:30;
6.2: 07:30 – 12:30, 22:30 – 24:00.