ВІЙНА В Україні ЗМІ Кров, нафта й куполи: як клан російського олігарха Шамари заправляє танки РФ і спонсорує пропаганду РПЦ

2026-11-19 16:08

Провал шпигунської авантюри у Великій Британії, де контррозвідка заблокувала купівлю гольф-клубу поблизу ядерних об’єктів родиною російського нафтового магната Юрія Шамари, оголив цинічний кругообіг крові, нафти й церковної влади в путінській системі.

Як пише «Ділова столиця», проживаючий у Швейцаріїбізнесмен намагався відмити на Заході під виглядом інвестицій у спорт капітали, які десятиліттями викачували з російських держкорпорацій і наближених до уряду структур.

Доступ до державних ресурсів клану забезпечив батько підприємця Олексій Шамара. У 1997–2002 роках він обіймав посаду першого заступника генерального директора держкомпанії «Роснефть – Краснодарнефтегаз», а згодом понад 15 років очолював Кубанську нафтогазову компанію. Саме цей адміністративний ресурс дозволив сімейному бізнесу міцно вбудуватися в державну паливно-енергетичну систему Росії.

Успадкувавши нафтовий бізнес, Юрій Шамара долучився до дипломатичного обслуговування Кремля через опікунську раду Московського державного інституту міжнародних відносин (МДІМВ) МЗС РФ. Водночас, за оцінкою авторів, він купив індульгенцію в Російської православної церкви (РПЦ), яку в Україні офіційно визнали пропагандистським відомством, що благословляє геноцид українців. Сплативши обов’язковий «релігійний податок» будівництвом храмів біля «палацу Путіна» в Геленджику й отримавши за це найвищий орден РПЦ, Шамара став в один ряд із головним спонсором агресії та засновником «Царьграда» Костянтином Малофєєвим.

Малофєєв публічно виступає як ідеолог війни, а Шамара, за оцінкою видання, діє як тихий, але не менш небезпечний «гаманець» Кремля. Його структури постачають пальне російській армії та забезпечують логістику «тіньового танкерного флоту». Видання наголошує, що заправляння російських танків і фінансування церковних кафедр, з яких благословляють ракетні удари по українських містах, є складовими одного злочину. Тому, на думку авторів, Захід має негайно конфіскувати всю нерухомість та інші активи таких «православних олігархів» і їхніх родин у Європі.

Джерело: dsnews.ua