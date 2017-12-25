Украина Фэн-шуй прогноз на Год Земляной Собаки: как избежать проблем и где искать успех в 2018-м году

2018-01-01 11:12 844

2018-й год, который по китайскому Лунному календарю наступает 16 февраля, будет Годом Земляной Собаки. О том, что предстоит пережить в новом году, кто будет зарабатывать, кому просто повезет, куда лучше всего податься от потока кризисов и разных катаклизмов рассказала в эксклюзивном интервью «Политическим Известиям в Украине» Виктория ХИЛИНИЧ, мастер Международной ассоциации фэн-шуй (IFSA, Сингапур).

- 2017-й - год нестабильностей и турбулентности, вспышек многочисленных конфликтов прошел. Что всем нам ожидать в 2018-м?

- Если вспомнить прошлогодние прогнозы, то на осень в мире ожидались крупные финансовые обвалы, кризис. Многие мои коллеги связывали этот кризис с падением банковских и биржевых котировок. Однако, как оказалось в действительности, что мировая банковская система настолько тесно связана с оружием, кризис как таковой ограничился вспышками взрывов на складах боеприпасов.

- Отчасти тревожные ожидания в финансовом мире подстегивались неопределенностью в политике ФРС США, которая буквально каждый квартал обещает повышать ставки, но как оказывается в итоге, ситуация в американской экономике получается не столь оптимистичной, чтоб говорить о сколь-либо существенном повышении. Тем не менее, многие страны были вынуждены проводить осторожную политику, чтобы быть готовым к наступлению какого-либо грандиозного кризиса.

- Да, тревожные ожидания были. Но сколь-либо грандиозного кризисного падения не произошло.

- Возможно, также сыграл фактор Иньского Огня. То есть в 2017-м затухание многих негативных процессов, перешедших с 2016-го…

- Скорее, этот год, являясь более продуктивным, чем 2016, заставил людей больше сосредоточиться на собственных задачах и специализированной деятельности, чем на политике. Петух в сочетании с Огнем Инь поощряет прохладный рассудочный взгляд на проблемы и стремление получить вспышку ясности на локальных участках, а не взрывы эмоций, заставляет искать кто виноват, а не куролесить.

Если же говорить об ожиданиях на 2018-й год, то, прежде всего, они олицетворены с типажом главного Героя года.

Рассмотрим основные характеристики такого Героя года. То есть это типажа тех людей, которые в 2018-м выйдут на первый план и будут находиться «в тренде», задавая движение всему обществу.

Во-первых, это будут люди, основательные, прочно связанные с традициями, патриархальным укладом. Во-вторых, те, кто ориентирован на государственные дела. В-третьих, судьям, готовым к сдаче новых экзаменов, в предстоящий год будет сопутствовать удача. В-четвертых, всем тем, кто занят в строительстве и обустройстве городов, прокладке коммуникаций вроде водопроводных путей и туннелей; риэлторам и всем тем, кто связан с фондами недвижимости. В-пятых, люди, связанные с ведением военной деятельности (военачальники, их советники и помощники, охранники).

В 2018-м вопросы охраны государств и границ, нанесения новых зон на картах будут активно обсуждаться. На это будет обращено значительное внимание.

В 2018-м на первые полосы информационных ресурсов выйдет образ Героя, который стоит на защите своей страны до последнего, не сдвигаясь с занятых им рубежей.

Отметим еще один аспект. На протяжении предыдущих нескольких лет, как в Украине, так и в мире в целом, складывалась ситуация, когда явного лидера не было. Хотя общественный спрос на лидерство постоянно рос. В том числе, потребность найти людей, способных предложить действенный курс, повести всех за собой и взять ответственность на себя. Сейчас такой лидер проявит себя…

- Может, это результат глобализации, демократизации и в современном мире, где на первый план выходит многопартнерский мир, какой-либо один, ярко выраженный лидер как таковой, уже не появится…

- По крайней мере, в украинском обществе длительное время было ожидание, что такой лидер, который сможет повести за собой всех и на него станут возлагать решение главных проблем – появится. Однако, в 2018-м году лидерство окончательно материализуется.

С наступлением 2018-го года, астрономически он начнется 4 февраля, а по Лунному календарю 16 февраля – в Украине станет заметным персонаж, претендующий на роль Героя, который выйдет в авангард общества, задавая тон развитию страны и активно укрепляя свои позиции.

И этот «фронтмен», почти как в смысле как на передовой фронта, будет в команде людей с основными признакам Героя Года, о которых только что шла речь.

Пожалуй, это основное ключевое, что можно сказать, анализируя прогноз на предстоящий год.

Отметим, также, тот факт, что основным элементом 2018-го года является Земля. И прежде всего, это Земля Ян связываемая с образом Горы.

Можно сказать, в 2018-м году нас всех ждет альпинистское восхождение на вершину. И надо понимать, все усилия по продвижению будут проходить со сложностями для тех, кто рвется нажать на педаль газа, удача будет с теми, кто упорно продвигается основательно проверенными медленными поступательными шагами. Во всяком случае, наскоком обуздать ситуации будет практически невозможно. Только те, кто будут наиболее настойчивы, целеустремлены, упорны и терпеливы в стремлении к своей цели, смогут достичь наибольших успехов. В таком фарватере вполне реально достижение высоких целей, о которых ранее можно было бы и не мечтать. Так что, «альпинистских вершин» в предстоящем году достичь смогут не многие. В конце концов, Судьба не всем открывает возможности для быстрого взлета, но дает шанс особо стойким.

Учитывая тот факт, что символом года является не просто Земля, а именно сухая горная порода Земли Ян – значит, элементы Воды и Огня будут подавляться.

Последние традиционно связываются с кровеносной системой, многим придется быть внимательными к здоровью, вероятны более резкие перепады давления и явления непроходимости. Особенно стоит подготовиться людям с сердечной недостаточностью. Больше будут страдать от инсультов и инфарктов. Критично также для людей со слабыми почками (элемент Воды отвечает за состояние здоровья почек).

В 2018, наиболее оптимальный вариант, чтобы избегать критических осложнений самочувствия или необходимо восстанавливать здоровье, нужно быть ближе к природной воде.

В то же время, Собака, главный знак года, является детонатором в механизме запуска разрушительных тенденций Тройных Земных Наказаний.

В связи с наказанием со знаком Собаки, периоды месяцев Дракона, Козы и Быка в предстоящем году будут наиболее рискованными. В первую очередь это все те риски, которые напрямую связаны с возможными угрозами от Земли. Например, в больших горах и городах – это обвалы, камнепады, оползни и землетрясения. Особенно, эти риски возрастут в месяц Дракона (апрель), который столкнется с Годом Собаки. Но я не считаю, что это будет период новых природных бедствий, богатый на катаклизмы, этот месяц пустой, то-есть слабо наполнен энергией ци в этом году, поэтому будет распад обветшалого и устаревшего. Мы все это на себе это почувствуем. Так как возможны проблемы с городскими коммуникациями и засорами, вывозом мусора. В зонах активности вулканов, этот период в мире может пройтись волна землетрясений.

Второй наиболее рисковый месяц – знака Козы (июль), особенно опасный всплесками ДТП, так как элемент Земли это то, что символизирует остановку движения. Так что, нужно быть аккуратным и готовым к препятствиям в движении любых транспортных средств, которые связаны с большой скоростью. Нужно быть внимательным на дорогах, выбирая средство передвижения. Пожалуй, максимально в безопасности можно быть только ближе к воде. Предпочтительно также выбирать водный транспорт. Авиаперелеты тоже можно считать более безопасными, но необходимо избегать некоторых неблагоприятных дат, когда возможны риски больших задержек рейсов в том числе.

В 2018-м нужно много внимания уделять и здоровому питанию и образу жизни. В китайской медицине Земля представляет Желудок и пищеварение, в 2018-м появляются риски обострения соответствующих заболеваний. Оптимальный совет в подобных ситуациях – переходить на растительную пищу, придерживаясь вегетарианской диеты. Явления остановки пищеварения и застойные процессы, проблемы с избыточным весом выйдут на повестку дня.

- Что можно ожидать, с точки зрения экономического благосостояния. Станет ли 2018-й год успешным для развития бизнеса?

- Как правило, подъем экономического роста и роста продаж, котировок на биржах случаются в годы с сильным элементом Огня. Однако, как уже отмечалось, символом 2018-го является Янская Земля. А это, прежде всего, власть Государственных структур и сильный госконтроль. В том числе, стремление к стабильности, стабилизировать все вокруг и удерживать на умеренном уровне. Главным девизом 2018-го станет «даешь стабильность».

- Получается, и в наступающий год бизнесу ничего оптимистичного не ожидается. Похоже, впереди наступает год чиновников…

- В Новом году аппарат чиновников получит новую структуру и эти новые порядки, свободные бизнесмены и обычные люди будут чувствовать как давление и дискомфорт. Для средних и малых предпринимателей, а экзотических и футуристических видов услуг предстоящий год не обещает ничего хорошего.

- Интересно, когда, если посмотреть на календарь, бизнес сможет увидеть хоть какой-то оптимизм в череде неурядиц и вечных ожиданий. Учитывая, что годы Огня (2024 и 2025 годы) по календарю предстоят очень не скоро…

- Экономическая депрессия развивается там, где отсутствует оптимизм. Элемент Огня – порождает оптимизм. Но в ближайшие три года впереди ожидается рост силы воздействия его антагониста Воды. После 2018 Вода будет больше поощрять страхи и отсутствие ясности, стремление укрепить безопасность, быть защищенным, страховать свои риски. Большинство людей в подобные периоды менее всего предрасположены к рисковым финансовым операциям.

С другой стороны, сейчас, учитывая, что госаппарат проходит через этап структурных изменений, для очень многих людей есть шанс получить новую работу. На первый план выйдет все, что связано с традициями, общепринятым укладом, без какого-либо новаторства или экспериментов. Креатив в 2018-м будет не в тренде, отойдет на второй план.

- Но будут ли вообще какие-то виды экономической деятельности относительно успешными. Куда бизнесу предпочтительно вкладываться?

- Кредитование, страхование, строительство, недвижимость, торговля антиквариатом, банки, агробизнес, добыча камней будут реорганизовываться в следующем году. Люди будут постоянно обсуждать все то, что имеет отношение к элементу Земли, поэтому все вышеотмеченное будет дорожать, но это совсем не означает что оно будет самым выгодным. Слишком дорогое сложнее продать и купить.

А что касается выгоды для бизнеса, то спрос возрастет на ювелирные изделия, особенно с золотом, продукты питания, инструменты и долговечное оборудование, фэн-шуй, энергосберегающие технологии, техническое обеспечение.

Также выгодно вкладываться во все то, что связано с элементом Воды. Учитывая, что для следующего года это будет элемент Денег.

Если перевести это на более понятный язык, элемент Воды связан с транспортом, логистикой, инфраструктурой, таможенными услугами, менеджментом, управленческой деятельностью, туризмом, биохимией, морским делом, психоаналитическим консультированием, гостинницами.

Отдельно отмечу, что мощно вырастут онлайн-продажи.

- Где в мире лучше всего искать благополучие и процветание? И что можете сказать о месте Украины в современном мире, если говорить с точки зрения китайских практик?

- Прежде всего, давайте об Украине. Посмотрим на карту.

Во-первых, не так уж просто определить, где в нашей стране находится реальный центр. Это область, условно, круг диаметром от Умани и до Корсунь-Шевченковского. Исторически и транспортно это также это имеет свои обоснования. По всей видимости, именно здесь находится сердце Украины. Отсюда, от центра, ведем наши дальнейшие расчеты.

Наиболее рисковыми представляются сектора Север и Запад. Причем с Севером связаны наиболее острые и критические ситуации со стихийными природными бедствиями. Не только в Украине, но и в мировом масштабе – север планеты будет страдать от наибольших катаклизмов. На Западе будут наблюдаться вялотекущие хронические проблемы. Как с внутренними коммуникациями (например, ставшая «вечной» проблема львовского мусора), так и обмен информацией с внешними соседями (то есть с нашими европейскими соседями). Отмечу, на международном уровне особенно важно проявлять дипломатичность. В следующем году, большинство возникающих проблем можно решить именно дипломатическим путем, через переговоры. Подчеркну, быстрыми решениями, с наскока решить проблемы не получится. Даже не пытайтесь.

Говоря о Северо-Востоке (как для Украины, так и глобально) – возрастают риски распрей, конфликтов, судебных споров. Без вмешательства суда (в том числе, международного суда) решить все эти разногласия не удастся. Для Украины это споры с Россией. Для Японии также актуализируется проблема обострения территориальных споров с Россией, не выгодных для Японии.

Говоря об еще одной критической зоне - о Востоке – здесь сложится комбинация «скрещенных мечей». Это связано с реальными боевыми действиями либо какими-либо крупными разрушениями. Это относится как к Востоку нашей страны, так и к востоку азиатскому. Например, развертывание на азиатском Востоке каких-либо крупных военных систем. По крайней мере, на демонстративном уровне. Хотя всегда будет присутствовать опасность, что однажды сконцентрированное в одном месте оружие обязательно выстрелит.

Если говорить о наиболее благоприятных зонах в Украине, то это, прежде всего, Северо-Запад и Юго-Восток. На первый взгляд, может показаться странным. Но с точки зрения комбинаций ци «летящих звезд», здесь действительно, складываются неплохие расклады. Хотя сразу нужно учесть то, что на Северо-Западе расположен Управитель Года, это энергия бурных перемен (не нужно путать с «героем» года). С одной стороны, это означает, что Северо-Запад будет постоянно находиться в центре всеобщего внимания, о нем будут все говорить. Однако, с другой стороны, контролировать ситуацию на Северо-Западе будет сложно, скорее он будет командовать парадом.

Если же говорить о Юго-Востоке, а именно направлении ЮВ-1, то здесь наоборот, находится Разрушитель Года. Это делает неблагоприятными поездки в данном направлении, появятся какие-то новые правила, зона катаклизмов, связанных с природными факторами.

Юго-Восток-1 и весь сектор Север в 2018-м году представляются наиболее опасными в отношении риска природных катастроф и катаклизмов.

- Риск глобального потепления? Учитывая фактор подвисшего Парижского климатического соглашения…

- Если вы имеете ввиду движение тающих ледников, то да. Учитывая, что это проблема не на один год.

Звезда Девять находится в следующем году в Центре. Это означает, что, несмотря на то, что в 2018-м ожидается всплеск интереса к традиционным празднованиям с размахом. Кроме того, Девятка связана с вопросами общественного признания и репутации. Тоесть то, что наиболее ценится в следующем году. В 2018-м важно будет грамотно простроить собственную репутацию, а также демонстрировать ее окружающим. Новички в следующем году котироваться не будут. Прежде всего, те, кто обладает достаточным опытом, давно представлен на рынке. Эти люди будут руководить ситуацией.

- Юг…2017-й был сложным для южан. А что южанам ожидать в новом году?

- На первый взгляд, здесь спорная и противоречивая, неоднозначная ситуация. Хотя сколь-либо серьезных кризисов и потрясений здесь не ожидается. Но если не обращать должного внимания и не вкладывать усилий, то периодически будут возникать кризисы, которых нужно будет постоянно гасить. Хотя опять же, катаклизмов, критических ситуаций на Юге не ожидается.

Скорее, это будут скандальные ситуации. Так сказать, вспышки скандалов, которые будут порождать шлейф разного рода обсуждений. Прежде всего, в сфере культуры, нежели с какими-либо политическими последствиями.

Говоря о рисковых временах, отдельно хотела бы акцентировать внимание еще на одном важном моменте.

Украина сейчас проходит через наиболее сложный и кризисный период, через десятилетку кризиса. Причем мы только входим в этот кризисный период. На перспективу тема украинского кризиса будет только усугубляться. Это опасный период, когда будут очень сильные коррупционные риски. Так сказать, попытки разворовать страну окончательно. Тенденции, которые начались в уходящем году и в ближайшие несколько лет будут только нарастать и усугубляться. А кульминационный период ожидается к 2025 году. Это будет Год Змеи, когда продублируется ситуация способствующая огненным событиям подобным 2013 году.

Другими словами, если в 2013-м было только начало кризисного процесса, то к 2025 году расклад выйдет на свою кульминацию, апогей и последующее прекращение.

Однако, опять же: до всего этого еще нужно дожить. А пока предстоит условное погружение в котлован, где еще только предстоит достичь дна, чтобы пошло поэтапное восстановление. Поэтому сейчас нам нужно быть сильными, чтобы выдержать все предстоящие испытания. Нам так важны герои, которые будут защищать и поднимать страну. Сейчас самое главное – сберечь себя, заботиться о своем здоровье. В конце концов, после 2025 года нам нашу страну предстоит восстанавливать. Тем более, что в нынешнем немирном окружении, какой-либо существенный экономический рост и быстрое развитие общества просто невозможны. Например, экономический рост нашей страны не представляется возможным, пока не решен вопрос территориальной целостности.

Почему Украина сейчас оказалась в таком положении? Это влияние больших временных циклов, если применить метод ба-цзы для расчетов по «дате рождения» нашей страны.

24 август 1991 года – дата рождения України сучасної. Ее элемент - Янский Огонь, образ щедрого, доброго и открытого человека, в структуре китайских календарных знаков этот персонаж стоит на Тигре, Обезьяне и Козе. Тигр и Обезьяна, в сочетании со Змеей, создают Наказание Тройное Огненное. Сейчас мы в 10 летнем периоде, связанном с войнами и повышенной степенью конфликтности.

По хронологии истории для Украины, 2006-2016 годы были десятилеткой под знаком Лошади. Что ознаменовало период, когда страна наиболее экстенсивно развивалась, постепенно расширяя свое влияние наружу. Например, это были времена, когда Украина вступила в ВТО, активно продвигалась по евроинтеграции, выстраивала нормальные отношения на Востоке. Но уже с конца 2016 года в судьбе Украины наступила десятилетка Змеи, а Змея детонатор, связывающий Тигра и Обезьяну в неизбежную ситуацию огненного наказания.

Это время самой сложной турбулентности, где основные кризисные процессы имеют тенденцию только нарастать до 2025 года, когда они достигнут своего апогея и полного выгорания, исчерпания. Лишь после этого произойдет поворотный момент, когда можно будет говорить о стабилизации жизни в Украине и воплощать планы на будущее в мирном режиме.

Возможно, мои прогнозы звучат не оптимистично, но эта аналитика содержит здравый смысл. Не нужно себя обманывать и быть готовыми ко многим предстоящим трудным переменам. Я это освещаю для того, чтобы подготовить людей и они сориентировались чего ждать и куда стремиться, когда можно будет строить жизнь на перспективу и самое главное – не опасаться за будущее в этой стране.

- Что будет с конфликтами?

- Агрессоры в следующем году окажутся под более пристальным контролем и давлением государственных структур (международного сообщества, миротворцев – как у нас, так и в мире). То есть каких-либо прорывов на фронте, ведущих к полному краху границ в 2018 не ожидается.

В целом, самый удачный период 2018 для свободного творчества и бизнеса, а также его расширения и открытия, это август-сентябрь (месяц Обезьяны). Особенно, это выгодно для экспортной деятельности, продвижения на международные рынки.

Ключевые месяцы года - месяц Собаки (октябрь) и месяц Свиньи (ноябрь), когда наблюдается комбинация, сопутствующая возможности сорвать куш в финансовой сфере. И когда можно будет получить крупный выигрыш. Преимущественно, в торговле, там где происходит подписание договоров и партнерских соглашений.

Март – один из наиболее скандальных месяцев, на поверхность выйдут многие старые проблемы известных политиков и публичных людей и их постараются прикрыть.

Доминирующая тенденция года – стремление защититься от опасностей, обеспечить безопасность, ценности покой и мир. Это станет основным мотиватором людей.

- В чем 2018-й год будет наиболее благоприятен: в развитии карьеры или в личной жизни?

- Мы знаем, что каждый из 12-ти знаков имеет свой индивидуальный прогноз.

Однозначно, лидерами года можно считать Кролика, Козу и Змею. Если в уходящем году они находились в уязвимом положении, то в 2018-м получат все шансы на подъем. Несмотря на некоторые препятствия у Козы, которой нужно быть аккуратной со здоровьем. Кролику, Козе и Змее будет сопутствовать успех в большинстве сфер жизни, они смогут получить больше прибыли, успешным также будет год и в личной жизни. Им можно планировать свадьбу, рождение детей.

«Торопиться не надо», - еще один девиз следующего года. Элемент Земли вообще препятствует любой спешке. Больше толку от четко спланированных действий, по продуманному графику, как договорились. Следующий этим правилам, будет продвигаться быстрее остальных и окажется более эффективным. По аналогии с альпинистом, который должен быть очень осторожен и тщательно проверять надежность опоры в окружении вплоть до миллиметра.

Обезьяны – такой себе, середнячок года, между лидерами и откровенными аутсайдерами. Наконец-то, их ждут явные успехи в карьере. Хотя предстоит загруженность работами и сложности в личной жизни, из-за отсутствие на нее времени. Нужно быть внимательным к потребностям партнера и не поддаваться саркастическим настроениям. В наибольшей степени Обезьянам повезет в путешествиях, поездках. Профессиональную деятельность к удаче выстроить вокруг поездок.

Крыса и Тигр встретят большие препятствия на пути. Их ждет неоднократное прерывание проектов из-за внешних обстоятельств. Главное не опускать руки. Прежде всего, нужно настроиться, что придется начинать проекты сначала несколько раз. Только настойчивость и напористость поможет продвинуться в достижении ваших целей.

Дракон, Петух и Собака однозначно аутсайдеры года. В наибольшей степени они уязвимы по здоровью. Не нужно распыляться на много целей, главное правильно выбрать приоритетную задачу, на выполнении которой и выстроить свою работу. Драконы находятся в столкновении с энергиями года. В следующем году у них все пойдет не по их плану. Оптимальный совет – завязаться с компанией хороших друзей, которые будут находиться в тренде (то есть Кролик, Коза и Змея) –с ними Дракон сможет успешно продвигаться вперед.

Петух, сможет извлекать выгоды из прошлых проектов. Петухам нужно заняться тщательным анализом и ревизией своих планов. Например, избавиться от ненужного, устаревшего, очиститься. Совершенно новые проекты в 2018 лучше не запускать в ход.

Беседовал Игорь ШЕВЫРЕВ.