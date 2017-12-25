Как побороть бессонницу и хорошо выспаться - два золотых правила здорового отдыха

Если вы не можете выспаться даже, даже когда проводите в постели 7-8 часов, - это уже проблема. Есть два золотых правила сна, которые помогут сделать сон здоровым, а утро бодрым и добрым.
Вчегда ложитесь спать до 23:00
Это одно из главных правил здорового сна. Ученые доказали, что наш организм производит мелатонин (гормон сна) в период с 22:00 до 24:00, поэтому в этом промежутке времени легче заснуть.
Вам нужно вычислить, когда вам нужно просыпаться и заснуть не менее чем за 7,5 часов до этого. Ложитесь спать позже в 23:30, чтобы за 30 минут вы еще успели заснуть.
Если вы будете ложиться позже, то сколько бы ни длился ваш сон, а выспаться будет в разы сложнее.
Учитывайте фазы и пять циклов сна
Самая главная тайна высыпания - это циклы сна. Всего существует 5 циклов и длятся они по 90 минут, то есть 7,5 часов. Для того, чтобы выспаться, вы должны пройти все стадии сна и спать не менее указанных часов.
Первая стадия сна находится на грани между сном и бодрствованием. В этом цикле вас легко разбудить с помощью шума или громких разговоров рядом.
Вторая стадия наступает тогда, когда мозговые волны замедляются, а движение глаз прекращается.
Третья и четвертая стадии - глубокий сон, во время которого мы не видим сны, а все процессы в организме останавливаются.
Пятая стадия (или REM-стадия) нужна мозга для обработки всей информации, вы воспринимали в течение дня. Именно на этой стадии и нужно просыпаться. На этой стадии ритм сердца учащается, давление повышается и организм сам готовится к пробуждению.