Украина Как побороть бессонницу и хорошо выспаться - два золотых правила здорового отдыха

2018-01-01 13:42 517

Если вы не можете выспаться даже, даже когда проводите в постели 7-8 часов, - это уже проблема. Есть два золотых правила сна, которые помогут сделать сон здоровым, а утро бодрым и добрым.

Вчегда ложитесь спать до 23:00

Это одно из главных правил здорового сна. Ученые доказали, что наш организм производит мелатонин (гормон сна) в период с 22:00 до 24:00, поэтому в этом промежутке времени легче заснуть.

Вам нужно вычислить, когда вам нужно просыпаться и заснуть не менее чем за 7,5 часов до этого. Ложитесь спать позже в 23:30, чтобы за 30 минут вы еще успели заснуть.

Если вы будете ложиться позже, то сколько бы ни длился ваш сон, а выспаться будет в разы сложнее.

 Учитывайте фазы и пять циклов сна

Самая главная тайна высыпания - это циклы сна. Всего существует 5 циклов и длятся они по 90 минут, то есть 7,5 часов. Для того, чтобы выспаться, вы должны пройти все стадии сна и спать не менее указанных часов.

Первая стадия сна находится на грани между сном и бодрствованием. В этом цикле вас легко разбудить с помощью шума или громких разговоров рядом.

Вторая стадия наступает тогда, когда мозговые волны замедляются, а движение глаз прекращается.

Третья и четвертая стадии - глубокий сон, во время которого мы не видим сны, а все процессы в организме останавливаются.

 Пятая стадия (или REM-стадия) нужна мозга для обработки всей информации, вы воспринимали в течение дня. Именно на этой стадии и нужно просыпаться. На этой стадии ритм сердца учащается, давление повышается и организм сам готовится к пробуждению.

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