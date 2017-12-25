Мир видео ЦИК РФ отказался регистрировать Навального, он призвал к бойкоту

2017-12-25 20:30 804

 

Центризбирком РФ отказался регистрировать кандидатуру оппозиционера Алексея Навального на выборы президента России, тот призвал к бойкоту избирателей.

Об отказе регистрации сообщает "Дождь".

Отказ объяснили наличием у Навального судимости.

"Рабочая группа подошла к рассмотрению этих документов самым тщательным образом", - сказал член ЦИК Борис Эбзеев.

Он подчеркнул, что 8 февраля 2017 года Навальный был осужден Ленинским районным судом города Кирова на пять лет условно.

"Преступление, которое было инкриминировано Алексею Анатольевичу Навальному (статья 160 УК РФ), считается тяжким. Поэтому ЦИК не может зарегистрировать Навального кандидатом в президенты", - подчеркнул Эбзеев.

Навальный в ответ на такое решения призвал избирателей к бойкоту в заранее записанному ролику, опубликованному на его сайте.

"Мы объявляем забастовку избирателей. Процедура, в которой нам предлагают участвовать не является выборами. В ней участвуют лишь Путин и те кандидаты, которых он лично выбрал", - заявил политик.

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видео ЦИК РФ отказался регистрировать Навального, он призвал к бойкоту 2017-12-25 20:30 804
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