Политика Саакашвили пришел на допрос в СБУ, но входить в здание опять отказался

2017-12-26 11:42 444

Экс-глава Одесской ОГА и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили во вторник, 26 декабря, прибыл на допрос в Службу безопасности Украины. 

Саакашвили отказался заходить в помещение СБУ на допрос, который был запланирован на 11:00. Об этом заявил его адвокат Руслан Чернолуцкий.

Такое решение защита политика аргументировала тем, что в повестке указано проведение двух следственных действий – допроса и экспертизы (взятие образцов голоса), а это, по словам адвокатов, является нарушением законодательства.

В связи с этим защита передала в СБУ ходатайство о переносе следственных действий. Саакашвили обещает явится на них, когда они будут проходить отдельно друг от друга.

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"Мы зарегистрировали ходатайство в канцелярии, его лично принял старший следователь Кобрин Владимир Михайлович для рассмотрения. Еще раз хочу отметить, что сегодня мы не намерены идти на следственные действия. Просим перенести и надеемся, что наше ходатайство будет удовлетворено", – отметил Чернолуцкий.

Также Саакашвили сообщил, что сегодня не состоится заседание в Административном суде по его иску касательно его гражданства, потому что он планировал давать показания именно в СБУ.

Напомним, ранее Саакашвили вызывали на допрос в СБУ на 22 декабря. Однако он и его адвокаты попросили перенести мероприятия на другой день в связи с необходимостью участия политика в заседании Апелляционного суда Киева.

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Напомним, 12 декабря ГПУ вызвала Саакашвили на допрос. Его намеревались допросить по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 256; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2; ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 УК Украины. За день до этого Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в избрании меры пресечения для политика в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Политика

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