Украина Под Киевом глыба льда рухнула с крыши, разбив 18 автомобилей

2017-12-26 18:30 982

 

На территории жилого комплекса "София" под Киевом из-за падения снега и сосулек были повреждены 18 автомобилей. Об этом сообщает ТСН.

Очевидец Татьяна Ореховская рассказала, что инцидент в Софиевской Борщаговке произошел еще в воскресенье, 24 декабря.

"Приезжала полиция и оформила протоколы. Я знаю, что кто-то ходил в ЖЭК, но я не знаю, решился ли как-то это вопрос", - отметила она, добавив, что из ЖЭКа никто не приезжал, так как это был выходной день.

Женщина добавила, что возле места происшествия находятся детские площадки, рядом ходят прохожие с детьми, но, к счастью, никто не пострадал.

"Примерно 18 машин пострадало, и моя также. В полиции нам сказали, чтобы мы подавали в суд, а в ЖЭКе как-то не обращают на это внимание", - уточнила она.

Кроме того, очевидец подчеркнула, что происшествие случилось в связи с тем, что у домов косые крыши, из-за чего весь снег и сосульки соскальзывают и падают.

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