Спорт Украинский футболист выразил желание покинуть гранд чемпионата России

2017-12-26 22:00 871

Украинский защитник московского Локомотива Тарас Михалик выразил желание покинуть клуб, сообщает Sport Arena.

По информации источника, 34-летний футболист хочет разорвать контракт, который рассчитан до лета 2018 года, уже этой зимой.

Михалик хочет изменить обстановку и перейти в новый клуб. Не исключается вариант переезда игрока в США или Канаду. Кроме того, в декабре украинец получил травму и не сыграет в следующих поединках за Локомотив в чемпионате России и Лиге Европы.

Отметим, что Михалик перешел в Локомотив в июле 2013 года и с того времени сыграл за "Железнодорожников" 102 матча во всех турнирах, забив три гола и сделав три ассиста. До этого он выступал в чемпионате Украины за киевский ЦСКА, Закарпатье и Динамо.

На данный момент Локомотив идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата России и пробился в 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, в июне этого года Михалик продлил контракт с Локомотивом на один год.