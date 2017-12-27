Украина видео Сепаратисты открыли минометный огонь по позициям ВСУ, есть жертвы и раненные

2017-12-27 10:41 591

Подразделения ВСУ понесли потери на Донбассе, не смотря на объявленное "рождественское" перемирие. За прошедшие сутки сепаратисты шесть раз обстреляли позиции украинских военных.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки один боец погиб, трое получили ранения, еще у двоих – боевые травмы.

Так, на луганском направлении противник не соблюдал условий перемирия в районе Светлодарской дуги. Вблизи Луганского применились 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы и около двух часов велся огонь по укреплениям ВСУ. Также из стрелкового оружия обстреливались защитники Станицы Луганской.

Кроме того, в районе Луганского зафиксирован пролет БПЛА сепаратистов, который в этот период корректировал их минометный огонь, что запрещено Минскими договоренностями.

"На других ключевых участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – отметили в штабе.