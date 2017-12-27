Украина В Украине появится Национальная служба здоровья

2017-12-27 18:30 820

 

Кабинет министров Украины во время заседания в среду, 27 декабря, одобрил постановление "Об образовании Национальной службы здоровья Украины".

Согласно концепции реформы финансирования системы здравоохранения, реализацию государственной политики в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения должен осуществлять новый центральный орган исполнительной власти, который будет единственным национальным заказчиком медицинских услуг лекарственных средств.

В соответствии с постановлением, деятельность Нацслужбы будет осуществляться Кабинетом министров через главу Минздрава. Согласно пояснительной записке, служба здоровья Украины будет:

реализовывать государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения по программе медицинских гарантий;

проводить мониторинг, анализ и прогнозирование потребностей населения Украины в медицинских услугах и лекарственных средствах;

выступать заказчиком медицинских услуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий;

разрабатывать проект программы медицинских гарантий, вносить предложения по тарифам и корректирующих коэффициентов;

заключать, менять, и прекращать договоры о медицинском обслуживании населения и договора о реимбурсация в порядке, установленном Кабинетом министров; обеспечивать функционирования электронной системы здравоохранения;

принимать меры, обеспечивающие целевое и эффективное использование средств по программе медицинских гарантий, в том числе меры по проверке соблюдения поставщиками медицинских услуг, требований, установленных порядком использования средств этой программы и договорами о медицинском обслуживании населения.

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