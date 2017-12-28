Украина КАРТА Лепим дождевика! Сегодня в Украине будет облачно, но потеплеет до +14 °C

2017-12-28 11:42 417

Сегодня синоптики прогнозируют облачную погоду в Украине, без осадков. Максимальная температура воздуха поднимется до +14 градусов.

Согласно свежему прогнозу Гидрометеоцентра страны, на западе сегодня осадков не предвидится, днем столбик термометра будет держаться на уровне от 6 до 10 градусов тепла, а ночью - от 0 до +3.

На востоке облачно, температура днем - от 6 до 8 градусов выше нуля, а ночью - от 1 до 3.

В центральной части ожидается аналогичная погода, днем от 6 до 9 градусов, а ночью от 1 до 5 градусов. На севере днем до +8, а ночью - до +3. В южном регионе теплее всего, в аннексированном Крыму днем воздух прогреется до +14.

В Киеве облачно, днем от 5 до 7 градусов.

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