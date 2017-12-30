Украина фото В заложниках взрослые и дети: новые подробности захвата почты в Харькове

2017-12-30 17:10 1303

Территория возле харьковского отделения «Укрпочты» оцеплена, стало известно о заложниках

На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто, на месте находятся около 20 авто патрульной полиции, пожарные и «скорая». На месте также работают взрывотехники.

«По предварительной информации, мужчина в помещении «Укрпочты» сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно», — сообщил Тракало.

Как стало известно, по состоянию на 15:50 на место инцидента приехали кинологи.

Тракало добавил, что сообщение об инциденте поступило от мужа женщины, которая работает на «Укрпочте» по линии 102 в 14:40.

«По его словам, в отделение вошел мужчина в маске с целью ограбления», — отметил Тракало.