Украина Куда пойти в Киеве на Новый год и Рождество: главные площадки

2017-12-31 10:00 699



Новогодняя ночь на Софийской площади, где находится главная елка страны, будет музыкально-световой. Об этом «Вестям» рассказал организатор праздника Игорь Добруцкий. 31 декабря на площади установят 200 светильников, привезенных из Италии. Ровно в полночь в небо направят световые лучи высотой в 4 км. А с 20:00 на главной сцене праздника начнется концерт эстрадно-симфонического оркестра с диджеями.

По словам Добруцкого, будут звучать интерпретации знаменитых украинских песен и композиций, например «Щедрик» и «Водограй», а также хиты мировых звезд. «Это будет смешение стилей, эклектика. Ноты для этого концерта, в котором примут участие 75 музыкантов, писали полгода», — говорит Добруцкий.

Грандиозный концерт можно послушать и 1 января с 18:00 до 23:00. Живая музыка на площади будет звучать также 30 декабря и 2, 3, 5, 7 января, начиная с 18:00. В репертуаре — классические произведения и народные мелодии.

А 7 января в 15:00 начнется парад рождественских звезд, в котором примут участие 500 человек. Они пройдут сначала к мэрии, а оттуда — к Михайловской площади. И в 18:00 стартует концерт Златы Огневич.

Все праздничные дни, с 12:00 до 23:00, можно будет посмотреть на ледяные скульптуры, среди которых — собака, фонарики, сказочные животные. Вход — от 30 грн.

Для детей работают горки и паровозик. Стоимость билетов: детский — 50 грн и взрослый — 70 грн.

Продолжается и фестиваль иллюминации. Кроме того, все время работает фудзона: глинтвейн — от 40 грн, жареные колбаски — 35 грн/100 г, вареники — 25 грн/100 г, овощи гриль — 35 грн/100 г, шашлык — 50 грн/100 г.

Площадь Леси Украинки: Санта и ангелы

10,8 км добираться на метро до станции «Печерская»

Знаменитый «Городок Санты», ставший в прошлом году украшением Мариинского парка, в этом году разместился на пл. Леси Украинки, перед зданием ЦИК. Здесь установлена главная елка Печерского района, открыта приемная Санта-Клауса, где он будет принимать детей вместе с помощниками. Кроме того, сюда переехали знаменитые светящиеся скульптуры оленей, ангелов, полусферы и арки. Для детей по кругу будет кататься паровозик.

В новогоднюю ночь на площади будет развлекательная программа и дискотека. Начало — в 22:00, окончание — в 2:00. Кроме того, здесь открыты киоски с уличной едой, где продают глинтвейн от 40 грн, жареные колбаски — 35 грн/100 г, шашлыки — от 45 грн/100 г. В праздничные дни для детей днем будут проводить мастер-классы (для льготной категории — бесплатно).

В Пирогово – козу водить

24,2 км Ехать на метро до станции «Теремки», оттуда маршрутка №496 в сторону Феофании

В новогодние праздники Музей «Пирогово» работает в обычном режиме. А вот 7 января здесь будут праздновать Рождество, день Василия и Меланьи. Открытие — в 10:00. Гостей будут встречать народные аматорские коллективы, исполнят колядки. А в полдень начнется Рождественская служба в действующей музейной церкви. После службы на главной площади пройдет традиционный обряд «Коза». Организаторы уточняют: наши предки проводили его 14 января, но в «Пирогово» решили не откладывать. Вход: для участников АТО, инвалидов, детей до 5 лет — бесплатно, студентов и подростков до 18 лет — 20 грн, с 5–10 лет — 10 грн, билет для взрослых — 40 грн.

Певческое поле: горки и упряжки

9,1 км Ехать до станции метро «Арсенальная»

Все праздничные дни на Певческом поле проходит фестиваль «Ледниковый период». Здесь можно прокатиться на самых длинных в Киеве горках. Вход и один спуск с горки — 50 грн, каждый последующий — 20 грн. Всего шесть трасс: для детей и взрослых. Изюминка праздника — катание на собачьих упряжках: за рейс — от 70 до 150 грн. 5 и 7 января в большом шатре с 15:00 пройдут кукольные спектакли.

Работает 3D-кинотеатр. Билеты: детский — 50 грн, взрослый — 70 грн. Можно посетить контактный зоопарк, бесплатно поиграть с маленькими собачками. Голодными с Певческого не уйдете — работают четыре зоны фудкортов. Глинтвейн можно приобрести за 50 грн, мясо — от 60 грн/100 г.

Мамаева слобода — фестиваль кутьи

9 км Ехать от бассейной на маршрутке №156, от ул. Эспланадной - №563

Праздники здесь начинаются 7 января, с 12:00 стартует грандиозный фестиваль кутьи. В этот день организаторы обещают научить всех желающих готовить настоящую казацкую кутью. А в шинке можно будет попробовать более десяти видов этого блюда. Трапеза будет сопровождаться народными песнями и забавами. Пирожок с маком или с яблоками можно купить за 21 грн, казацкий десерт — чернослив в сметане — 89 грн (50 г), вареники с домашним творогом — 98 грн (250 г), вареники с капустой — 156 грн (500 г), голубцы с мясом — 99 грн за порцию, горшочек с запеченным мясом — 120 грн (300 г). Входной билет — 100 грн. Детям, студентам и пенсионерам — 60 грн.

Контрактовая: дискотека и подарки

3,7 км Ехать на метро, автобусе №62 (от Европейской площади)

Праздники на Контрактовой площади начнутся 30 декабря в 17:00 с квеста «День юмора». Условие: рассказать смешную историю или анекдот. Победителя выберут зрители голосованием. Приз — билет на каток возле Киево-Могилянской академии (стоимость для других — 100 грн вместе с прокатом). Новогодняя программа 31 декабря стартует в 19:00. В это время состоятся выступления фигуристов школы «Лидер». С 19:30 до 22:30 — новогодняя концертная программа. В 23:00 — новогодние песни от Галины Солодкой, автора и исполнителя собственных произведений. 23:50–00:05 — поздравительная речь президента, после чего конкурсы, розыгрыш подарков, дискотека.

С 1 по 18 января здесь пройдет традиционная рождественская ярмарка с уличной едой, глинтвейном и сувенирами. На протяжении всех праздников работает колесо обозрения. 43-метровая конструкция приехала из Франции. Кабинки безопасные, закрытые, рассчитаны на шесть человек. Билеты: взрослый — 100 грн, детский — 50 грн. До 14 января покажет представления цирк «Кобзов» (начало — в 15:00 и 17:00). Вход — от 150 грн, малышам до 5 лет — бесплатно. А возле памятника Сагайдачному — парк сказочных скульптур и аттракционов «Сказки старого Подола».

«Киевская Русь»: шоу двойников

49,4 км Ехать на автобусе «Киев — Степок» от а/станции «Выдубичи»

31 декабря парк работает с 10:00, а новогоднее шоу начнется с 20:00. Действо откроет праздничная лотерея. Проводить ее будут «киевские князья». Затем деток поздравят Дед Мороз со Снегурочкой. Ближе к полуночи начнется шоу двойников: Оля Полякова, Настя Каменских, Адриано Челентано, ТІК, Дзидзьо, «Бременские музыканты». Потом — конно-трюковое шоу, желающие смогут и сами прокатиться на лошадках. И, конечно же, новогодний салют и фейерверк. До 14 января в парке работает резиденция Деда Мороза. Билет стоит от 150 грн до 400 грн, в его стоимость входит угощение сладостями, а для взрослых — настойки.

«Зимняя страна» на ВДНХ

12,5 км Добираться на метро до ст. М. «Выставочный центр»

Все праздники на ВДНХ работает парк «Зимняя страна». Первое, что встречается на территории Экспоцентра, — туристический паровозик (50 грн за круг). В центре парка — павильон с резиденцией Деда Мороза, работает с 9:00 до 21:00. Охрана, как полагается эльфы, строго соблюдает порядок. Загадать желание сказочному Деду можно за 100 грн. В сумму входит детский подарок с маленькой игрушкой и конфетами. В резиденции несколько фотозон. От 60 грн на месте делают магниты с портретами посетителей. Школьники могут поучаствовать в проекте «Почта добра». Смысл в том, что ребенок должен написать поздравительную открытку, выбрать одну из 193 стран, погуглить индекс и бросить письмо в один из красочных почтовых ящиков. Получит послание незнакомец из далекой страны.

В парке есть большой каток. Стоимость — 100 грн в день. Открыты тюбинговые горки. Пускают всех, но детям до восьми лет, возможно, будет сложно. Цена за один спуск была 40 грн, за 5 — 120 грн, 10 — 180 грн и ВИП-абонемент на безлимитное катание в течение суток — 200 грн. Но на несколько дней цены снизят на 30%.

Малышам предлагают кататься на электрокарах (50 грн за 5 мин.). Интересен и замок ледовых скульптур (вход: 100 грн — для взрослых, 50 грн — для детей).

До самого конца праздников будет работать и новогодняя ярмарка (более 40 МАФов). Главный напиток зимы — глинтвейн — тут представлен во множестве вариаций, даже детский безалкогольный. Цена — от 35 грн за маленький стаканчик. Для взрослых готовят наливки. Продавцы уверяют, они все домашние и из натурпродукта. Цена — от 175 грн за литр. Самая дорогая «Хреновуха» — 220 грн. Также можно попробовать пунш, грог и какао с ромом по 60 грн. Чай, кофе — по 15 грн, узвар и какао — по 20 грн.

Богатый выбор уличной еды: куриный шашлык — от 50 грн/100 г, свиной — 55 грн/100 г, баранина и телятина — по 60 грн/100 г. Колбаски — от 35 грн за штуку, кровянка — 25 грн. Овощи-гриль и разные варианты картошки — от 30 грн. Соления и салаты — по 25 грн. Представлена и восточная кухня: плов и шурпа — от 60 грн за порцию. Самая дешевая еда, которую удалось найти на ВДНХ, — бутерброд из черного хлеба и сала по 20 грн за штуку.

Вход свободный. Праздничные действа — до 14 января.

Зоопарк "XII месяцев"

В парке "XII месяцев" каждые субботу и воскресенье с 16 декабря по 14 января будут показывать новогоднее представление "Полундра! Новый год". Представления будут проходить в 12:00 и 15:00 на Центральной площади парка. Для посетителей парка вход на представления бесплатный.