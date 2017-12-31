Украина Какой будет погода на Новый год 2018 в Киеве и Украине

2017-12-31 09:30 724

 

В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Киеве и Украине 31 декабря и 1 января 2018 года.

Синоптики сделали прогноз погоды на Новый год 2018. Холодов и снега 31 декабря ждать не стоит - температура воздуха по всей стране будет со значком "плюс". В Киеве, на дальнем западе и востоке возможен мокрый снег с переходом в дождь.

Ночью заморозки.

А 1 января уже 2018 года будет еще теплее. На юге Украины и на западе днем температура воздуха будет достигать 9 градусов выше нуля. Не будет холодно даже ночью. 

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