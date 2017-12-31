Украина Что нельзя делать на Новый год 2018: перечень запретов

2017-12-31 08:00 1111

Какими бы ни были ваши грандиозные планы и мотивационные списки на 2018 год, стоит все же учесть, что нельзя делать в следующем году. И будет вам счастье и идеальный будущий год.

В этом году стоит окружить себя в новогоднюю ночь близкими друзьями и родными людьми, ведь собака – символ 2018 года – животное доброжелательное и очень верное. Если же у вас есть домашний любимец, то и порадуйте его вкусными лакомствами. Ни в коем случае собаку нельзя обижать, потому что новый покровитель года затаит на вас злость.

Что нельзя делать на Новый год 2018:

• Не встречайте Новый год с пустыми карманами – так весь год будете нуждаться.

• Не берите в долг никаких денег в период с 31 декабря по 19 января.

• За семь дней до Нового года не стоит пользоваться новыми вещами, особенно одеждой. Лучше приберегите ее для звездного выхода в новогоднюю ночь.

Что нельзя делать на Новый год 2018: перечень запретов

• На праздничном столе не должно быть раков, крабов или омаров. Поскольку эти животные имеют свойство пятиться назад, ваши старые проблемы в новом году, возможно, не удастся решить.

• Нельзя отдавать обувь в ремонт, иначе новые покупки в 2018 году будут недосягаемыми.

• Перед Новым годом нельзя пришивать пуговицы – иначе и в следующем году не избавитесь от старых проблем.

• Не стоит встречать этот праздник сугубо в женской компании. Но если ваши планы все же сошлись за одним новогодним столом в женском коллективе, обязательно сходите поздравить соседей, чтобы разбавить вечер.

• Не стоит покупать мелкие товары, разве что подарки, потому что в новом году не будет крупных покупок.

• Не загадывайте в новогоднюю ночь желания с частицей "не". Например, вместо "не быть бедным" загадайте "быть богатым".

• 1 января нельзя убирать, особенно подметать и выбрасывать мусор – такая примета сулит убытки и потери.

• Постарайтесь избегать ссор в первый день нового года.

• Также нельзя в этот день после заката петь песни и закалывать на себе булавки.