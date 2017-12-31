Украина С 1 января в Украине вводится монетизация субсидий

2018-01-01 19:30 1336

С 1 января вводится первый этап монетизации субсидий на уровне предоставителей услуг. Решение о введении в Украине монетизации субсидий с 1 января 2018 года было принято правительством по инициативе Министерства финансов.

В частности, Минфин разработал комплексный подход к реформированию системы расчетов по субсидиям, который будет состоять из трех этапов: монетизация расчетов по субсидиям на уровне предприятий-предоставителей услуг, подготовка системы к осуществлению монетизации субсидий на уровне домохозяйств (создание необходимой инфраструктуры, создание единого реестра и базы данных субсидиантов и их верификация и т.п.) и монетизация субсидий на уровне домохозяйств.

Кабинет Министров принял решение о введении первого этапа монетизации субсидий с 1 января 2018 года.

Целью этих изменений является переход на прозрачные и своевременные расчеты "живыми" деньгами по субсидиям между государством и исполнителями услуг.