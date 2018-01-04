Политика Путин продлил запрет на транзит украинских грузов

2018-01-04 21:30 1102

Президент России Владимир Путин продлил на полгода, до 30 июня 2018 года ограничения транзита украинских грузов в Казахстан или Киргизскую республику через территорию РФ.

Об этом сообщается на официальном портале правовой информации РФ.

1 января 2016 года РФ ввела ограничения на транзит через свою территорию. Они касаются лишь автомобильной перевозки грузов из Украины в Казахстан, которая должна осуществляться только через определенный пункт пропуска, находящийся на границе между Белоруссией и РФ.

Ограничения транзита последовали после того, как РФ с 2016 года отменила режим зоны свободной торговли в отношении Украины и ввела продовольственное эмбарго.

Это решение руководства РФ стало реакцией на начало действия с 1 января зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.

Украинские власти в ответ ввели зеркальные торговые санкции против РФ.