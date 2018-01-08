Политика Россию обвинили в подготовке к боевым действиям против стран НАТО

2018-01-08 14:13 836

Командующий Силами обороны Эстонии, генерал-лейтенант Рихо Террас заявил в интервью влиятельному немецкому изданию Bild, что Россия готовилась к боевым действиям против стран − членов блока НАТО во время учений "Запад-2017".

По словам Терраса, Москва отрабатывала сценарий "полномасштабной военной кампании" против Североатлантического альянса в Европе.

"Она была направлена не только против балтийских стран, но против всех стран от Северного до Черного моря. Учения по своему масштабу значительно превосходили официально установленные рамки", − подчеркнул он.

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При этом генерал отметил, что эстонские войска готовы к отражению возможной атаки, но эффективная защита страны возможна при поддержке союзных государств.

Напомним, спорные стратегические учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября прошлого года в Беларуси.