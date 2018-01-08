Мир "Культурное вторжение" - в начальной школе запретили преподавать английский

2018-01-08 14:45 830

В Иране запретили преподавать английский язык в начальной школе, так как, по мнению лидера страны Али Хаменеи, ранее обучение языку открыло путь для западного "культурного вторжения".

Глава государственного совета высшего образования Ирана Мехди Навид-Адхам заявил, что "обучение английскому языку в государственных и негосударственных начальных школах в официальной учебной программе противоречит законам и правилам".

Напомним, перед Новым годом в Иране начались антиправительственные акции. Демонстранты протестовали против сложной экономической ситуации, а также против руководства страны. По последним данным, в ходе протестов погибли более 20 человек.

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