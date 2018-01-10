Украина Украина запускает первую солнечную электростанцию. В Чернобыле

2018-01-10 21:30 1650

Украина анонсировала запуск своей первой солнечной электростанци ​​на территории Чернобыльской АЭС в течение нескольких недель.

Об этом сообщает AFP.

Электростанция мощностью 1 мегаватт находится в ста метрах от нового "саркофага" - гигантского металлического купола.

По словам председателя украинско-немецкой компании Solar Chernobyl Евгений Варягин отметил, что электростанция может удовлетворить потребности поселка среднего размера.

Компания потратила миллион евро на установку 3800 фотоэлектрических панелей, размещенных на площади 1,6 гектара, и надеется, что инвестиции окупятся в течение семи лет.

"Количество солнечного света здесь такое же, как и на юге Германии", - говорит Варягин.