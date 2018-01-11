В Киеве открыли пункты приема елок для переработки - список адресов

Сегодня в Киеве открыли 10 пунктов приема новогодних елок для утилизации. Собранные елки измельчают в щепу и используют для мульчирования лунок кустов и деревьев.
"Свои елки, сосны, ели горожане смогут оставить в специальных пунктах сбора, которые КО "Киевзеленстрой" организовывает уже третий год подряд. Собранные хвойные символы праздника переработают в щепу в специальном измельчителе и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений", - сообщил гендиректор компании Михаил Наконечный.
Адреса пунктов приема елок:
- улица Тростянецкая, 58А
- проспект Освободителей, 6
- улица Электротехническая, 26
- проспект Степана Бандеры, 26А
- улица Дмитриевская, 16А (Подольский район)
- Железнодорожное шоссе, 61
- переулок Герцена, 6
- проспект Голосеевский, 87 Г
- улица Новополевая, 95
- улица Бетховена, 8
При этом в "Киевзеленстрое" отметили, что главную елку страны, которая сейчас стоит на Софийской площади, после демонтажа также передадут коммунальщикам. 30-метровое дерево используют для производства топлива или опилок.