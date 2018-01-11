Украина В Киеве открыли пункты приема елок для переработки - список адресов

2018-01-12 19:33 598

Сегодня в Киеве открыли 10 пунктов приема новогодних елок для утилизации. Собранные елки измельчают в щепу и используют для мульчирования лунок кустов и деревьев.

"Свои елки, сосны, ели горожане смогут оставить в специальных пунктах сбора, которые КО "Киевзеленстрой" организовывает уже третий год подряд. Собранные хвойные символы праздника переработают в щепу в специальном измельчителе и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений", - сообщил гендиректор компании Михаил Наконечный.

Адреса пунктов приема елок:

- улица Тростянецкая, 58А

- проспект Освободителей, 6

- улица Электротехническая, 26

- проспект Степана Бандеры, 26А

- улица Дмитриевская, 16А (Подольский район)

- Железнодорожное шоссе, 61

- переулок Герцена, 6

- проспект Голосеевский, 87 Г

- улица Новополевая, 95

- улица Бетховена, 8

При этом в "Киевзеленстрое" отметили, что главную елку страны, которая сейчас стоит на Софийской площади, после демонтажа также передадут коммунальщикам. 30-метровое дерево используют для производства топлива или опилок.