Украина В Запорожской области родился ребенок весом в семь кг

2018-01-11 20:30 396

 

В селе Запорожец (Запорожская область) родился ребенок, вес которого превысил семь кг, сообщает местный телеканал Алекс.

Отмечается, что точный вес малыша составил 7090 грамм. Он родился в многодетной семье, родители воспитывают уже семь дочерей.

Супруги рассказали, что при рождении их старшие дети каждый раз были все большего и большего веса.

Напомним, главное теруправление юстиции в Киеве опубликовало список самых популярных и экзотических имен, которые киевляне давали новорожденным в 2017 году. Самыми популярными именами для дочерей были София, Злата, Ева, Екатерина, Анастасия, Алиса, Анна, Елизавета, Полина, Карина, Вероника, Милана, Кира, Соломия.

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