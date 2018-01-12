Украина Слишком опасно! Госдеп США порекомендовал американцам не ездить в Киев

2018-01-12 15:45 1034

Американцев предостерегают, что в зону особого риска попал не только Крым и Донбасс, но и на первый взгляд благополучная столица Украины. По данным Госдепапртамента США, Киев крайне опасен для туристов из-за роста преступности, массовых демонстраций, политических дрязг и протестных акций.

Госдепартамент США отнес Украину к группе стран, куда американцам нужно ездить с особой осторожностью.

Об этом сообщается в Консультации по путешествиям, опубликованной на сайте Госдепа США.

Отмечается, что американцам не стоит отправляться в Крым из-за иностранной оккупации и злоупотребления своим положением местными "властями".

"В Крыму существует обширное военное присутствие РФ в рамках оккупации, которую Международное сообщество, включая США и Украину, не признает. Продолжаются злоупотребления и произвольные тюремные заключения иностранцев и местного населения оккупационными властями в Крыму, особенно лиц, которые рассматриваются как оспаривающие российскую власть на полуострове", - сказано в сообщении.

Также указывается, что американцам не стоит осуществлять поездки и в неподконтрольные Украине районы Донецкой и Луганской областей, так как там продолжающийся военный конфликт привел уже к тысячам смертей.

"Силы, возглавляемые Россией, продолжают контролировать районы Донецкой и Луганской областей, где продолжающийся вооруженный конфликт привел к более чем 10 000 смертей. Лица, в том числе граждане США, подвергались угрозам, задержаниям или похищениям в течение нескольких часов или дней после остановки на контрольно-пропускных пунктах, контролируемых силами, возглавляемыми Россией", - указывается в сообщении.

Кроме того, в зону риска попала и столица Украины. По данным Госдепа, Киев опасен для туристов из-за преступности, демонстраций, политических явлений.

Кроме того, американцев предостерегают, что в случае, если гражданин все-таки решит поехать и попадет в неприятную ситуацию, оказать какое-либо влияние будет сложно, ведь правительство США "имеет ограниченную возможность оказывать экстренные услуги гражданам страны".

Напомним, по данным МВД за 2017 год в Украине было совершено 1551 убийство, из них 89% - раскрыто. Что касается имущественных преступлений, то, по словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, правоохранители раскрыли 62% таких нарушений из числа всех зарегистрированных. Правоохранители раскрыли 6 тыс. 624 кражи из квартир и 72 тыс. 428 краж.

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