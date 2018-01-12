Украина Синоптики обещают украинцам на Маланку отсутствие снега и легкий морозец

2018-01-13 09:00 504

В Украине 13 января ожидается облачная погода без существенных осадков

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

"13 января в Украине облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, умеренный", - говорится в сообщении. - Температура ночью составит 4-9° мороза, днем 1-6° мороза.

На Закарпатье на протяжении суток от 2° мороза до 3° тепла.

В субботу в Киеве без существенных осадков. Температура ночью 5-7° мороза, днем 2-4° мороза.

13 января во Львове без осадков. Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза.

13 января в Карпатах без осадков. Температура ночью 6-11° мороза, днем 4-9° мороза.

В Одессе также осадков не ожидается. Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° мороза. На юге Одесской области и в Крыму - от 2° мороза до 3° тепла.

13 января в Днепре без осадков. Температура ночью 5-7° мороза, днем 2-4° мороза.

В Харькове в субботу без осадков. Температура ночью 5-7° мороза, днем 2-4° мороза.

Маланка - это канун Старого Нового Года, который выпадает на день святой Малании, по народным обычая в это день принято щедровать в масках различных животных.