Украина Синоптики обещают украинцам на Маланку отсутствие снега и легкий морозец

2018-01-13 09:00 504

 

В Украине 13 января ожидается облачная погода без существенных осадков
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

"13 января в Украине облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, умеренный", - говорится в сообщении. - Температура ночью составит 4-9° мороза, днем 1-6° мороза.

На Закарпатье на протяжении суток от 2° мороза до 3° тепла.

В субботу в Киеве без существенных осадков. Температура ночью 5-7° мороза, днем 2-4° мороза.

13 января во Львове без осадков. Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза.

13 января в Карпатах без осадков. Температура ночью 6-11° мороза, днем 4-9° мороза.

В Одессе также осадков не ожидается. Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° мороза. На юге Одесской области и в Крыму - от 2° мороза до 3° тепла.

13 января в Днепре без осадков. Температура ночью 5-7° мороза, днем 2-4° мороза.

В Харькове в субботу без осадков. Температура ночью 5-7° мороза, днем 2-4° мороза.

Маланка - это канун Старого Нового Года, который выпадает на день святой Малании, по народным обычая в это день принято щедровать в масках различных животных.

Еще по теме

Прогноз погоды на сегодня - ветрено, холодно, но без осадков

2018-01-12 12:13 1392

В Госдуме заявили, что украинцы готовят "атаку дронов" на Крым

2018-01-11 17:00 1382

Прогноз погоды на сегодня: днем будет плюс, ночью приморозит до -6°C

2018-01-10 12:43 1520

В Польше разгорелся скандал с украинскими гастарбайтерами в желто-голубой форме

2018-01-10 09:40 2825

Еще новости в разделе "Украина"

Синоптики обещают украинцам на Маланку отсутствие снега и легкий морозец

2018-01-13 09:00 504

В Киеве открыли пункты приема елок для переработки - список адресов

2018-01-12 19:33 1664

Слишком опасно! Госдеп США порекомендовал американцам не ездить в Киев

2018-01-12 15:45 2044

В Украине срочно изымают из продажи опасный омыватель для автостекол

2018-01-12 14:43 2375
Все статьи раздела "Украина"
Карьера
Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов
Анонс
Доверьтесь профессионалам
Улыбнуло
Особенности Канады: 14 очень канадских фото
Карьера
Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Синоптики обещают украинцам на Маланку отсутствие снега и легкий морозец 2018-01-13 09:00 504
В Киеве открыли пункты приема елок для переработки - список адресов 2018-01-12 19:33 1664
Слишком опасно! Госдеп США порекомендовал американцам не ездить в Киев 2018-01-12 15:45 2044
В Украине срочно изымают из продажи опасный омыватель для автостекол 2018-01-12 14:43 2375

Лента

10:30 Миротворцы на Донбассе: в Германии назвали условия для ввода войск
10:00 Официальный курс: гривня продолжает обесцениваться
09:30 Гройсман в Донецке ответил на предложение Путина по крымской технике
09:00 Синоптики обещают украинцам на Маланку отсутствие снега и легкий морозец
08:00 Старый Новый год 2018: обычаи и традиции празднования
18+ 22:12 В Лас-Вегасе представили первого в истории секс-робота, со сменными типами личности
фото 21:34 Легенда тенниса Серена Уильямс попала на обложку глянца с 4-месячной дочкой
20:29 Дизельный скандал: Ford обвинили в мошенничестве с вредными выхлопами
19:33 В Киеве открыли пункты приема елок для переработки - список адресов
18:28 Цукерберг принял волевое решение радикально изменить Facebook