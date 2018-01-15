Мир В ИЕРУСАЛИМЕ ВПЕРВЫЕ ЗА МНОГО ЛЕТ СНЕГ ВЫПАДЕТ СНЕГ

2018-01-15 09:42 558

В четверг-пятницу, 18-19 января, есть высокая вероятность выпадения снега не только на горе Хермон, но также в других районах Голанских высот и в Верхней Галилее. Не исключено выпадение снега на холмах в районе Иерусалима, а также в Иудее и Самарии.

Ожидается, что температура опустится до уровня ниже среднесезонной. Так, например, ночью в четверг и пятницу в Иерусалиме температура может понизиться до 1-2 градусов по Цельсию. В таких условиях высока вероятность снегопада.

Отметим, что о возможном снегопаде пишет и палестинское агентство Maan, отмечающее, что холодный фронт будет постепенно смещаться от Балкан и Турции в сторону Израиля.

В настоящее время заснежены многие горные районы Турции. В Ливане на вершинах, находящихся выше уровня моря на 1600-1700 метров и более, также выпал снег.

"Самыми снежными" за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.

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