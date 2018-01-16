Политика Вот чего должна достичь Украина перед переходом к стандартам НАТО

2018-01-16 21:30 852

 

Глава Представительства Организации Североатлантического договора (НАТО) в Украине, директор Офиса связи НАТО в Украине Александер Винников заявляет, что процесс реформирования сектора безопасности и обороны в Украине в контексте реализации стандартов Альянса все еще не стал необратимым. Об этом он сказал на круглом столе «Угроза безопасности Украины и других стран «Восточного партнерства». Чем можно ответить».

«Украина поставила для себя очень амбициозную цель, которая заключается в том, чтобы воплотить стандарты и принципы НАТО до 2020 года. Это очень амбициозная цель. Мы здесь для того, чтобы помочь Украине на этом пути. Мы считаем, что реформы, когда с 2014 года были достигнуты значительные результаты в секторе безопасности и обороны, все еще не получили необратимый характер. И больше внимания необходимо сосредоточить, чтобы сделать эти реформы систематическими и всеобъемлющими", - отметил Винников.

В этой связи дипломат сказал, что ключевая реформа, которую Альянс помогает Украине осуществить, заключается в воплощении гражданского контроля и демократического надзора над институтами в сфере безопасности и обороны. Также он обратил внимание на важность улучшения межведомственного сотрудничества между институтами в секторе безопасности и обороны.

"Поэтому, перед тем, как перейти к стандартам НАТО, Украина должна достичь унифицированных украинских стандартов для ее органов в сфере безопасности и обороны", - отметил Винников.

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Политика

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