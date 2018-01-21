Украина Какую социальную помощь будут получать украинцы без стажа работы

2018-01-21 13:00 1009

Неработающие украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не получили права на пенсионные выплаты, будут получать временную социальную помощь от государства. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

В Кабинете министров определили порядок начисления временной социальной помощи в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года для граждан, которые достигли пенсионного возраста, но не смогли накопить 15 лет страхового стажа, без которого нельзя рассчитывать на получение пенсий.

За назначение социальной помощи будут отвечать структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения районных и городских райгосадминистраций.

«Временная помощь перечисляется каждые 6 месяцев с учетом изменений имущественного положения и среднемесячного совокупного дохода и выплачивается до достижения таким лицом возраста, с которого оно приобретает право на пенсионную выплату», — говорится в документе.

Для назначения временной помощи нужно подать в орган социальной защиты населения по зарегистрированному месту жительства или месту фактического проживания следующие документы: