Мир Турция пошла войной против союзников США: есть первые жертвы

2018-01-21 12:30 970

 

Генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований в сирийском Африне.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Генштаб.

Отмечается, что в операции задействованы отряды сирийской оппозиции, поддержку которым оказывают Вооруженные силы Турции.

Также премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что турецкая авиация бомбит наблюдательные пункты курдов на севере Сирии.

Девять человек погибли в результате бомбардировок турецкими ВВС сирийского района Африн. Об этом сообщил в субботу телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление отрядов "Сил народной самообороны" (СНС), действующих в этом регионе.

"В результате турецких бомбардировок с воздуха в Африне было убито шесть мирных жителей и три бойца курдских отрядов самообороны", - указывается в заявлении.

Генштаб ВС Турции объявил в субботу о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз" (ДС) в районе Африн.

Еще одна операция в Манбидже, расположенном рядом, по словам Эрдогана, начнется в ближайшее время. Эрдоган не уточнил, означает ли это, что турецкие войска перешли границу с Сирией, передает "Радио Свобода".

Ранее министр обороны Турции Нуреттин Джаникли сообщил, что Турция начинает операцию против поддерживаемых США курдов в сирийском регионе Африн. По его словам, операция "де-факто" началась 19 января с обстрелов сирийской территории, которые турецкие военные осуществляли из Турции.

Джанкили заявил, что Анкара "не имела выбора", поскольку должна очистить северную Сирию, которая граничит с Турцией, от "всех террористических элементов".

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