Мир Трамп подвел итоги первого года президентства

2018-01-21 14:00 719

 

Американский президент Дональд Трамп подвел итоги своей работы, заявив о беспрецедентном успехе для США во множестве сфер с момента выборов в 2016 году.

Президент США Дональд Трамп подытожил успехи за первый год своего президентства.

"Беспрецедентный успех для нашей страны – во множестве сфер – с момента выборов", – написал он написал в Twitter.

В частности, к успехам своего президентства Трамп приписал рекорды на фондовых рынках, усиление армии, контроля за преступностью и границами, а также успех в борьбе с террористами "Исламского государства".

"Самый низкий уровень безработицы среди женщин и в целом, масштабное снижение налогов, конец обязательного медицинского страхования – и много другое", – добавил американский лидер.

 

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