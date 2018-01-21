Мир Масштабный теракт в отеле: в Кабуле погибло девять украинцев - полиция

2018-01-21 18:13 1607

В Кабуле погибло девять украинцев в результате нападения террористов на гостиницу "Интерконтиненталь". Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местную полицию.

Ранее сообщалось об одном погибшем украинце, который был сотрудником местной авиакомпании.

Всего жертвами нападения террористов на отель в воскресенье утром стали 18 человек: девять граждан Украины, один гражданин Германии, один – Греции, один – Казахстана и четверо – Афганистана. Гражданство еще двух погибших устанавливается.

Афганская авиакомпания Kam Air заявила, что ряд ее сотрудников были убиты, а некоторые по-прежнему отсутствуют.

По данным BBC, около 160 человек были спасены в результате спецоперации.

Один из гостей, афганец, которого пощадили террористы, сообщил, что они убивали только иностранцев. Гости отеля пытались сбежать, используя простыни, чтобы спуститься с балконов.

Intercontinental Hotel - один из самых популярных отелей среди иностранцев Кабула. Там проходят пресс-конференции с участием западных официальных лиц.

Напомним, террористы захватили гостиницу "Интерконтиненталь" в Кабуле около 4 часов утра по местному времени, после чего началась операция по ее освобождению.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что количество погибших граждан Украины в результате нападения террористов на гостиницу в Кабуле может быть больше, чем один.