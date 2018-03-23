Украина В МИД Украины поставили условия снятия запрета на эксгумацию поляков

2018-03-23 15:16 283

Как сообщил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар, Киев готов снять запрет на эксгумацию останков польских жертв конфликтов при условии диалога с Польшей.

По словам дипломата, шансы на разрешение эксгумацию очень высоки, однако это вопрос диалога.

Боднар сообщил, что вице-премьер Павел Розенко был в Польше и теперь ожидает визит польского вице-премьер-министра Петра Глинского для того, чтобы решать в двустороннем формате этот вопрос, но с учетом интересов обеих сторон.

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По словам чиновника, причиной запрета на эксгумацию останков польских жертв конфликтов было разрушение украинских памятников на территории Польши.

В то же время в МИД ожидают "определенных" шагов с польской стороны. "Будет движение в одном направлении, будет движение и в другом направлении, нет вопросов", - отметил дипломат.

Боднар подчеркнул, что в отношениях Украины и Польши много позитива, однако СМИ "не хотят говорить" об этом. А вот вопрос эксгумации он поставил на "семнадцатое или двадцатое" место в повестке дня двусторонних отношений.