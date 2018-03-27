Украина фото Под Житомиром полиция нашла военную технику, которой торговали в Интернете

2018-03-27 13:46 486

В Житомирской области полиция выявила схему подпольной продажи военной техники. Следователи наткнулись на технику в ходе расследования обстоятельств повреждения магистрального нефтепровода.

"В течение двух недель был проведен ряд обысков в Новоград-Волынском районе и изъято почти 200 объектов, подготовленных к продаже. Среди обнаруженной техники - БТРы, БМП, ЗИЛы, Урал, ГАЗ, кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в т. ч. для транспортировки людей по суше и на воде. Также изъято значительное количество запчастей к ней, аккумуляторные батареи, шины и прочее", – сообщили в полиции Житомирской области.

В ведомстве добавили, что в настоящее время устанавливается принадлежность указанной техники, в том числе то, находится ли она на соответствующем учете в воинских частях. Отмечается, что в интернете было также найдено объявление о продаже вышеупомянутой техники.

"Санкционированные обыски были проведены по нескольким адресам, где хранились транспортные средства. Кроме, собственно самой техники, нами также изъято и документы о ее происхождении. Сейчас указанная в них информация проверяется", - отметил начальник полиции Житомирской области Вячеслав Печененко.