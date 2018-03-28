Украина КАРТА Весна отступила: Сегодня Украину накроют дожди с мокрым снегом, вечером приморозит

2018-03-28 09:38 837

Сегодня на большей части территории Украины весна отступит, пройдут дожди со снегом. Днем термометры покажут до +10°C. Ночью практически во всех областях мороз до -3°C.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометоецентра страны, на западе ожидается дождь с мокрым снегом, днем температура воздуха будет держаться на уровне +3°C...+5°C, а в Закарпатской области столбики термометра поднимутся до +10 градусов.

На востоке также ожидается выпадение осадков в виде дождя со снегом, дневная температура воздуха +3°C...+5°C. Аналогичная погода ожидается и в центральной части страны.

В северных областях в этот день преимущественно без осадков, температура воздуха днем 2-4°C тепла. На юге ожидается солнечная теплая погода, днем столбики термометра покажут +8°C...+10°C .

В Киеве сегодня облачно, температура воздуха днем достигнет +2°C...+4°C, однако ночью опять ожидается мороз -1°C...-3°C.