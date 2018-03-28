Политика Госдеп США потребовал от Кремля признания в отравлении экс-разведчика Скрипаля

2018-03-29 11:42 409

Как заявила на брифинге в Вашингтоне официальный представитель Госдепартамента Хизер Ноерт, для улучшения отношений с США и их союзниками Россия должна признать ответственность в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

"Дверь к диалогу с российским правительством остается открытой, но если Россия хочет улучшить отношения, она сначала должна признать ответственность за эту атаку и прекратить безрассудное и агрессивное поведение", – сказала она.

Напомним, бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году − получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.

Великобритания обвиняет Россию в причастности к отравлению Скрипаля. Многие европейские страны, а также Канада, Австралия и США выразили солидарность британским властям.

16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других решили выслать российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.