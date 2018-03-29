Политика У Гройсмана хотят принудительно взыскать 2,56 млрд долларов с Газпрома

2018-03-30 13:43 640

Минюст Украины прогнозирует принудительное взыскание в ближайшее время штрафа с компании "Газпром" по решению Стокгольмского арбитража.

"Я уверен, что у "Газпрома" нет шансов избежать ответственности, и сумма долга, зафиксированная решением суда, будет только увеличиваться, и она будет полностью взыскана в ближайшее время", - заявил СМИ министр юстиции Павел Петренко.

По словам гавы Минюста, попытки России игнорировать решение суда будут безуспешны.

"Страус прячет голову в песок, но другая часть тела остается наверху. Эта "другая часть тела" - это те активы, то имущество, которое находится у "Газпрома" по всему миру", - сказал Петренко.

Киев сегодня ведет активную работу по аресту и взысканию данных активов.

Как сообщалось, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" по иску к "Газпрому". "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долл. за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. Также "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долл. в пользу "Нафтогаза". В 1 марта на задолженность начисляют проценты - 526 тысяч долларов в день.

Однако "Газпром" после решения Стокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

После этого Украина конфисковала все средства российского "Газпрома", которые находились на территории Украины.