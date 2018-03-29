Курьезы фото В Киеве открывается первый в стране отель для эротических фантазий и ролевых игр

2018-03-30 22:12 614

В последних числах марта в столице открывается необычный отель, предназначенный исключительно для тех, чьи "вкусы очень специфичны". Clutch расспросил основателя первого в Украине лав-отеля об особенностях пикантного проекта, а также том избавит ли это смелое решение от советских клише и стереотипов.

Как вы считаете, наше общество уже готово к посещению таких заведений, как лавспейсы? Многие пары даже секс-шопы обходят стороной…

— Проблема табуированности темы секса, безусловно, есть. Люди не просто бояться заходить в секс-шоп – семейные пары стесняются обсуждать свои фантазии и желания. 75% супругов разводятся после 3 лет отношений, согласитесь, это просто угрожающая статистика. Вместо того, чтобы открывать друг в друге новые грани, идем по пути наименьшего сопротивления – заводим любовника/любовницу.

Да, наш проект достаточно провокационный, но лавспейсы Украине просто необходимы. Нужно повышать уровень сексуального образования, создавать пространства для воплощения фантазий и учить людей быть более раскованными и откровенными.

Людям нужны адреналин, драйв, кураж – все эти эмоции дает посещение лавспейс.

Вы говорите, что лавспейс — место для терапии отношений. Но одного «секс-сеанса» будет же недостаточно, вам так не кажется?

— Вполне возможно. Как показывает европейская практика, попробовав фантазийные комнаты-декорации, люди остаются поклонниками таких заведений навсегда. Лавспейс – это то место, где вы можете свободно и без стеснений научиться показывать партнеру свои желания. Проблема коммуникаций в паре – одна из основных.

Сказать партнеру: «послушай, я бы хотела\хотел поиграть вот в такую-то ролевую игру» зачастую стыдно, не удобно, не понятно, как это сделать, боязнь обидеть и еще масса всяческих шор и комплексов. Здесь можно просто заказать нужный номер и сказать: «Дорогой, у меня для тебя сюрприз…».

Получается, ваше заведение круглосуточное? Или каким будет расписание работы?

— Да, наше заведение круглосуточное, мы работаем 7 дней в неделю. Гостям нашего заведения должно быть больше 21 года, максимальное количество гостей в одной комнате – до 4 человек. Хочу особо подчеркнуть, что у нас запрещено получение и оказание платных сексуальных услуг, это только аренда комнат.

Лавспейсы существуют в Европе и Японии. Елена, как вы считаете, дотягивает ли ваш отель до уровня европейских аналогов?

— Я уверена, что наш отель лучше и круче многих европейских и азиатских заведений. Европейцы и азиаты привыкли к таким заведениям, там тематические отели существуют сотни лет.

При создании интерьеров с нами работало прекрасное архитектурное бюро и команда сексологов. Мы использовали очень качественные и дорогие материалы, все наши девайсы и секс мебель ручной работы.

Каждая наша комната очень атмосферна. Мы создали 7 комнат-фантазий. 4 ванильных фантазии – будуар королевы, мавританский гарем, школьный класс и кабинет гинеколога и 3 бдсм фантазии – доминация, комната пыток и готический замок.

Над детализацией каждой комнаты работали очень тщательно. Например, в готическом замке витражные стекла, тяжелая старинная кровать, сундуки, шкуры, стены затянуты репродукциями Босха – настоящее средневековье. В кабинете гинеколога стоит реальное гинекологическое кресло, выполненное из эко-кожи.

Вся мебель после каждого гостя стерилизуется специальной профессиональной химией, комната кварцуется – протокол уборки у нас как в операционных.

Если не секрет, пользовались ли вы сами услугами подобных «лавотелей» в других странах?

— Конечно, и не один десяток раз. Мы с мужем посетили множество таких заведений в Европе, и я всегда недоумевала, почему в Украине никто такой отель не открыл. Собственно – хочешь сделать что-то хорошо, сделай сама.

Будут ли какие-то ограничения для пар нетрадиционной ориентации или ваши двери открыты для всех?

— Двери «Cherry Twins» открыты абсолютно для всех. Мы обеспечиваем нашим гостям полную анонимность и конфиденциальность. Правила посещения lovespace очень детально прописаны на нашем сайте. Основные ограничения – это старше 21 года, авансовый платеж при поселении, не более 4 человек в одной комнате.

Лавспейс — это стартап для Украины. С какими проблемами сталкиваетесь при продвижении на рынок совершенно новой услуги?

— Мы первые и наш проект достаточно провокационный. Все новое всегда воспринимается с определенной долей критики и недоверия, это нормально. Кроме того, давайте не забывать, что есть определенная категория людей, которым не нравиться все и всегда).

Есть определенная доля негативных отзывов, в которых, люди, никогда не посещавшие подобные заведения, с уверенностью утверждают, что это «оазис разврата» и «гнездо порока».

Как правило, это отголоски постсоветского воспитания, в котором секса не было по определению. Но таких, к счастью, немного. Молодое поколение воспринивмает такие новшества с интересом и очень толерантно.