Украина КАРТА Как проходит "пасхальное перемирие" в зоне АТО на Донбассе

2018-04-02 15:16 258

Сепаратисты в зоне проведения АТО за минувшие сутки продолжили срывать "пасхальное перемирие" и совершили 38 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, на луганском направлении, противник из запрещенных 120-мм минометов, а также из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал укрепления ВСУ вблизи Луганского. Кроме этого, минометы калибра 82-мм агрессор применил по защитникам Троицкого, а стрелковое оружие - в районе Станицы Луганской.

На донецком направлении из 82-мм минометов сепаратисты четыре раза открывали огонь по украинским опорным пунктам в Авдеевке, а также - вблизи Песков, Широкиного и Шахты Бутовка.

Из гранатометов различных систем обстреляны защитники Авдеевки, Шахты Бутовка, Старогнатовки, Павлополя и Водяного. Крупнокалиберные пулеметы враг применил в районе Каменки, Гнутового, Водяного и Опытного. Вблизи Павлополя велся снайперский огонь.

Кроме этого, из стрелкового оружия противник обстреливал укрепления ВСУ неподалеку Авдеевки, Талаковка, Верхнеторецкого и Водяного.

В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. В штабе отметили, что ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется.