Украина КАРТА Циклон Франциска принес в Украину дожди, но завтра начнется настоящая весна

2018-04-02 11:15 833

Сегодня, 2 апреля, на большей части территории Украины пройдут дожди. На западе ожидаются осадки с мокрым снегом.

Как указано в свежем прогнозе  Гидрометеоцентра страны, в западных областях Украины ожидается температура от +4°C до +7°C, пройдут небольшие дожди с мокрым снегом.

В южных областях осадки пройдут в Николаевской области и АР Крым, температура составит от +12°C до +14°C.

На востоке ожидается теплая погода — от +11°C до +13°C, прогнозируется небольшой дождь.

В северной части также осадки в виде дождя, температура от +5°C до +8°C.

В Киеве ожидается дневная температура от +6°C до +8°C, пройдет небольшой дождь. Ночью будет немного прохладнее, однако уже без мороза. Термометры покажут +3°C...+5°C.

При этом синоптики говорят, что уже со вторника установится теплая погода и без осадков на всей территории страны.

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