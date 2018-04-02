Мир Хакеры выкрали и выставили на продажу данные карточек 5 млн человек

2018-04-02 14:44 369

Группа хакеров украла у клиентов магазинов в США данные пяти миллионов кредитных и дебетовых карт и выставила часть информации на продажу.

Как сообщает Gemini Advisory (специализируется на киберббезопасности), записи были украдены у клиентов магазинов Saks Fifth Avenue и Lord & Taylor в период с мая 2017 года по настоящее время.

В Gemini Advisory напомнили, что ранее хакеры взломали данные клиентов таких сетевых магазинов как Whole Foods, Chipotle, Omni Hotels & Resorts и отелей президентской сети Trump Hotels.

Нынешняя хакерская атака "является одной из самых больших и самых разрушительных, когда-либо поражавших розничные компании".

Напомним, ранее неизвестные хакеры похитили данные около 150 миллионов пользователей приложения для фитнеса и контроля калорий MyFitnessPal.