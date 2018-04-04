Украина Порошенко подписал указ о новом празднике 4 июля

2018-04-04 16:31 253

Об этом он заявил в ходе церемонии вручения водной и пожарно-спасательной техники для ГСЧС.

Глава государства учредил праздник для украинских правоохранителей.

«Сегодня подписал указ о введении 4 июля нового профессионального праздника — Дня полиции Украины», — сообщил Порошенко.

Президент отметил, что украинцы увидели первые важнейшие изменения в работе правоохранительной системы. Но реформа полиции еще продолжается и ее ждут дальнейшие изменения.

«Мы видим, как Национальная полиция Украина развивается в европейскую структуру, которая уже предоставляет качественный европейский сервис. Три года назад мы приняли непростое решение начать глобальные изменения в правоохранительной системе. Мы смогли сказать окончательное прощай милиции советского стиля и сформировать новую украинскую полицию, которая будет иметь и имеет главное — высокое доверие украинского народа», — сообщил Порошенко.

Ранее День Национальной полиции Украины отмечался 4 августа, но Порошенко предпочитает считать 4 июля новым праздником, он видит в этом некий символизм.

«Тут у меня говорится, что перенос с 4 августа на 4 июля. Не перенос. А основание точно так же, как мы основали новую полицию», — объяснил он.

Отметим, в сентябре 2015 года Кабинет министров принял решение о создании Национальной полиции — центрального органа исполнительной власти, который подчиняется Министерству внутренних дел Украины.

Напомним, в 2018 году украинцы будут отмечать Пасху в апреле, благодаря чему в этом месяце появится дополнительный выходной.

Так, в воскресенье, 8 апреля украинцы будут отмечать Пасху – главный христианский праздник Воскресения Христова. Согласно законодательству, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, то он переносится на следующий после праздничного или нерабочего. Это значит, что понедельник, 9 апреля, будет выходным.

Кроме того, Кабмин в этом году решил внести некоторые изменения в графике выходных и праздничных дней. В частности, рабочий день с понедельника 30 апреля перенесут на субботу 5 мая. За счет этого украинцы будут отдыхать четыре дня подряд: с 28 апреля по 1 мая для празднования Дня труда.