Украина КАРТА Сегодня в Украине солнечно и без осадков, температура поднимется до +20°C

2018-04-05 10:43 696

По данным синоптиков, сегодня, 5 апреля, практически на всей территории Украины ожидается переменная облачность, температура воздуха прогреется до +20°C.

Как указано в свежем прогнозе погоды Гидрометцентра страны, на западе ожидается температура от +17°C до +20°C, без осадков.

В южных областях переменная облачность, температура составит от +11°C до +16°C.

На востоке также осадки не предвидятся, температура от +14°C до +16°C. В северной части также без осадков, температура от +14 до +16 градусов.

В Киеве дневная температура поднимется до +17°C,  ночью термометры в столице покажут +5°C...+7°C.

 

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