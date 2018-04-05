По данным синоптиков, сегодня, 5 апреля, практически на всей территории Украины ожидается переменная облачность, температура воздуха прогреется до +20°C.
Как указано в свежем прогнозе погоды Гидрометцентра страны, на западе ожидается температура от +17°C до +20°C, без осадков.
В южных областях переменная облачность, температура составит от +11°C до +16°C.
На востоке также осадки не предвидятся, температура от +14°C до +16°C. В северной части также без осадков, температура от +14 до +16 градусов.
В Киеве дневная температура поднимется до +17°C, ночью термометры в столице покажут +5°C...+7°C.