Украина Стрелявшего по "Беркуту" Евромайдановца Бубенчика освободили, но готовят новое обвинение

2018-04-05 12:13 619

Обвинение отзывает ходатайство о содержании под стражей Ивана Бубенчика. Судья удовлетворил ходатайство.

Об этом во время судебного заседания по избранию меры пресечения в Печерском суде заявила заместитель Генпрокурора Анжела Стрижевская, которая накануне была назначена старшим прокурором по этому делу.

"Я отзываю ранее поданное ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Ивану Бубенчику", - сказала Стрижевская.

Кроме того, она пригласила Бубенчика и его защитников пригласили в Главное следственное управление для вручения нового подозрения.

После этого судья ушел в совещательную комнату. Через несколько минут судья вернулся и объявил об удовлетворение ходатайства прокурора.

Напомним, 3 апреля правоохранители задержали участника Евромайдана Ивана Бубенчика по подозрению в убийстве двух "беркутовцев" во время Революции достоинства. Как сообщил сам Бубенчик, его задержали во Львовской обл. и привезли в Киев.

12 февраля Генпрокуратура сообщила нескольким лицам о подозрении в убийстве правоохранителей на Майдане с применением огнестрельного оружия. Тогда в Генпрокуратуре рассказали, что расследуют два производства по факту убийства и ранения милиционеров во время акций протестов.

Примечательно, что 21 февраля 2014 года Верховная Рада приняла закон о недопущении преследований участников Евромайдана.

Еще по теме

Иванющенко и Аврамов: бессмертные смотрящие Украины

2018-03-13 17:00 3801

Годовщина расстрелов на Майдане: в ЕС сделали заявление

2018-02-20 22:00 2561

Плотницкий из Москвы пытается устроить в Луганске Майдан. Корнет с одобрения Кремля начал зачистку

2017-11-23 10:43 8234

В ЛНР бойцы Корнета расстреляли "скорую", есть погибшие

2017-11-22 19:30 7073

Еще новости в разделе "Украина"

КАРТА Миссия ОБСЕ обнаружила тяжелую технику сепаратистов под Луганском и Мариуполем

2018-04-05 14:43 321

СБУ впервые назвала организатора покушения на Мосийчука, при котором погибли 2 чловека

2018-04-05 13:14 553

Стрелявшего по "Беркуту" Евромайдановца Бубенчика освободили, но готовят новое обвинение

2018-04-05 12:13 619

НАБУ начало проверку данных о связи Тимошенко со свергнутым диктатором Каддафи

2018-04-05 11:44 679
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

КАРТА Миссия ОБСЕ обнаружила тяжелую технику сепаратистов под Луганском и Мариуполем 2018-04-05 14:43 321
СБУ впервые назвала организатора покушения на Мосийчука, при котором погибли 2 чловека 2018-04-05 13:14 553
Стрелявшего по "Беркуту" Евромайдановца Бубенчика освободили, но готовят новое обвинение 2018-04-05 12:13 619
НАБУ начало проверку данных о связи Тимошенко со свергнутым диктатором Каддафи 2018-04-05 11:44 679

Лента

15:16 Сегодня США введут жесткие санкции против близких к Путину российских олигархов
КАРТА 14:43 Миссия ОБСЕ обнаружила тяжелую технику сепаратистов под Луганском и Мариуполем
14:15 Facebook провел полномасштабную зачистку аккаунтов российских "троллей"
13:46 На танковом полигоне в Кривом Роге подорвались трое военнослужащих
фото 13:27 29 апреля в центре Киева пройдет моноспектакль «Хочу в Париж»
13:14 СБУ впервые назвала организатора покушения на Мосийчука, при котором погибли 2 чловека
12:45 Рада одобрила законопроект президента о нацбезопасности - Порошенко получил беспрецедентные полномочия
12:13 Стрелявшего по "Беркуту" Евромайдановца Бубенчика освободили, но готовят новое обвинение
11:44 НАБУ начало проверку данных о связи Тимошенко со свергнутым диктатором Каддафи
11:12 WADA решило не подавать апелляции по делу дисквалификации Дарио Срны