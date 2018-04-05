Украина Стрелявшего по "Беркуту" Евромайдановца Бубенчика освободили, но готовят новое обвинение

2018-04-05 12:13 619

Обвинение отзывает ходатайство о содержании под стражей Ивана Бубенчика. Судья удовлетворил ходатайство.

Об этом во время судебного заседания по избранию меры пресечения в Печерском суде заявила заместитель Генпрокурора Анжела Стрижевская, которая накануне была назначена старшим прокурором по этому делу.

"Я отзываю ранее поданное ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Ивану Бубенчику", - сказала Стрижевская.

Кроме того, она пригласила Бубенчика и его защитников пригласили в Главное следственное управление для вручения нового подозрения.

После этого судья ушел в совещательную комнату. Через несколько минут судья вернулся и объявил об удовлетворение ходатайства прокурора.

Напомним, 3 апреля правоохранители задержали участника Евромайдана Ивана Бубенчика по подозрению в убийстве двух "беркутовцев" во время Революции достоинства. Как сообщил сам Бубенчик, его задержали во Львовской обл. и привезли в Киев.

12 февраля Генпрокуратура сообщила нескольким лицам о подозрении в убийстве правоохранителей на Майдане с применением огнестрельного оружия. Тогда в Генпрокуратуре рассказали, что расследуют два производства по факту убийства и ранения милиционеров во время акций протестов.

Примечательно, что 21 февраля 2014 года Верховная Рада приняла закон о недопущении преследований участников Евромайдана.