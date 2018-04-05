Украина СБУ впервые назвала организатора покушения на Мосийчука, при котором погибли 2 чловека

2018-04-05 13:14 556

Организатором теракта, в ходе которого пострадал народный депутат из Радикальной партии Игорь Мосийчук, был представитель Главного управления Генштаба Российской Федерации, один исполнитель задержан, еще двое находится в розыске.

"С учётом полученной информации, именно Мосийчук был им нужен", - заявил на брифинге в столице первый зампрокурора Киева Павел Кононенко.

"Организатор-представитель ГУ Генштаба РФ", - добавил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

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Он также напомнил, что один из исполнителей данного теракта задержан, еще двое объявлены в розыск. По информации следствия, они находятся на территории РФ.

Напомним, вечером 25 октября возле здания телеканала "Эспрессо" прозвучал взрыв, в результате которого три человека пострадали, два погибли. Среди потерпевших народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук и политтехнолог Виталий Бала. Среди погибших – охранник народного депутата и сотрудник Министерства внутренних дел (МВД) Украины подполковник Михаил Мормиль.

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Этот инцидент правоохранители квалифицировали как теракт и передали дело в СБУ. 23 февраля стало известно о нескольких задержанных по подозрению в причастности к теракту.

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