Украина КАРТА С сегодняшнего вечера в Киеве на три дня ограничат движение по Южному мосту

2018-04-06 16:29 414

С сегодняшнего вечера в Киеве на три дня ограничат движение автотранспорта по Южному мосту.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевавтодора" на своей странице в Facebook.

"С 22:00 06.04.2018 до 15:00 09.04.2018 в связи с выполнением ремонта деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено движение транспорта", – говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

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