В западных и центральных областях в пятницу, 6 апреля, пройдут небольшие дожди, температура воздуха поднимется до +17°C.
Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, сегодня на западе Украины ожидается от +12°C до +15°C, местами пройдут дожди.
В южных регионах будет облачно, дневная температура составит от +15°C до +18°C.
На востоке осадки не предвидятся, воздух прогреется до +15°C до +17°C. На севере страны осадки пройдут только в Черниговской области, термометры покажут от +14°C до +16 градусов тепла.
В Киеве дневная температура поднимется до +17°C, ожидаются кратковременные осадки. Ночью будет на 10 градуов холоднее.