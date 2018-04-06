Украина КАРТА Весенняя погода: На востоке пройдут дожди, на юге и в центре страны - тепло и солнечно

2018-04-06 11:40 393

В западных и центральных областях в пятницу, 6 апреля, пройдут небольшие дожди, температура воздуха поднимется до +17°C.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, сегодня на западе Украины ожидается от +12°C до +15°C, местами пройдут дожди.

В южных регионах будет облачно, дневная температура составит от +15°C до +18°C.

На востоке осадки не предвидятся, воздух прогреется до +15°C до +17°C. На севере страны осадки пройдут только в Черниговской области, термометры покажут от +14°C до +16 градусов тепла.

В Киеве дневная температура поднимется до +17°C, ожидаются кратковременные осадки. Ночью будет на 10 градуов холоднее.