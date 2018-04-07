Украина видео В Украину привезли Благодатный огонь

2018-04-07 21:52 312

 

Первыми огонь в Украину доставили представители УПЦ Киевского патриархата. Они прилетели на регулярном рейсе. Позже должен приземлиться чартерный рейс Московского патриархата.

В аэропорту Борисполя приземлился самолет, который доставил Благодатный огонь из Иерусалима. Об этом субботу, 7 апреля, сообщает ТСН.

Отмечается, что первыми огонь в Украину доставили представители УПЦ Киевского патриархата. Они прилетели на регулярном рейсе.

Около 21:00 в Борисполе должен приземлиться чартерный рейс Московского патриархата.

 

Напомним, в Иерусалиме в 14:17 по киевскому времени сошел Благодатный огонь.

 

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