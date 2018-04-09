Украина Главные уловки и хитрости перекупщиков при продаже авто с пробегом

2018-04-09 15:46 1301

Весна - традиционное время покупки авто. Однако стоит помнить, что находчивости перекупов просто нет предела. На какие фокусы идут самые продвинутые из них, должен знать каждый покупатель. Продавец авто на вторичном рынке пытается любыми средствами придать товару презентабельный вид и скрыть его недостатки. 

Прежде всего, продавцы машин пытаются скрутить пробег на одометре, что сделать несложно. Распознать эту хитрость можно по ряду признаков. Лучший способ определить настоящий километраж машины — поставить рядом еще одну, но с таким же пробегом. Внимательный осмотр деталей салонов обоих авто позволит сравнить степень их изношенности по количеству царапин, потертостей, сколов и других повреждений.

На лакокрасочном покрытии кузова заметить это будет сложнее, так как перекупщики предварительно замаскируют все нежелательные «морщины» с помощью глубокой полировки. Такой косметический ремонт в некоторой степени сгладит разницу между перекрашенными и оригинальными деталями.

Но и на этой процедуре «джентльмены удачи», скорее всего, сэкономят и обойдутся дешевым вариантом полировки. Как следствие, все тщательно замаскированные дефекты ЛКП вылезут после первого мытья. В некоторых случаях признаки недавней обработки легко заметить по остаткам пасты на стыках кузовных элементов.

Продавец обязательно позаботится и о блеске в салоне автомобиля. Современная автокосметика позволяет скрыть мелкие дефекты любых кожаных, тканевых и пластиковых материалов, используемых в отделке интерьера. Ведь все это благополучно красится, а твердые поверхности еще и шпаклюются.

Поэтому обратите внимание, что в салоне может быть окрашено буквально все: панель, рулевое колесо, селектор трансмиссии, потолок, кресла и даже коврики. Пятна и разводы грязи на тканевой обивке благополучно спрячутся под слоем краски, и апартаменты будут выглядеть совсем как новые. Хотя, например, свежее покрытие на коже и ткани можно определить по закрашенным простроченным швам. На их стыках остаются участки, отличающиеся по цвету.

Мало того, опытные перекупщики скроют различные повреждения и следы ржавчины в других частях автомобиля. Ее следы можно обнаружить и в подкапотном пространстве. Конечно же, моторный отсек заранее будет отмытый до блеска, так что от подтеков масла и других технических жидкостей не останется и следа. После этого определить герметичность гидравлических систем сможет только специалист в автосервисе.

Что касается шин, то скорее всего их тоже покрасят в черный цвет. Кроме того, даже лысая резина будет выглядеть новенькой после специальной процедуры — нарезки каналов и протекторов, которую уже давно используют перекупщики.

Еще одна хитрость — в неисправный двигатель добавляются специальные присадки для уменьшения посторонних звуков. Обычно эффект ограничивается несколькими днями, а затем агрегат вдруг обреченно загрохочет. И учтите — недобросовестный продавец покажет вам автомобиль только в прогретом виде, поэтому неисправности двигателя легче обнаружить при холодном запуске, когда лучше слышать посторонний шум и видно густой выхлоп.

Это далеко не все хитрости лукавых продавцов, так что при покупке машины диагностику лучше доверять опытным специалистам в специализированном автосервисе.

 

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