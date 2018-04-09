Украина Как вернуть деньги за установку счетчика газа в собственной квартире

2018-04-09 15:14 911

Раньше газовики очень часто пытались “делать деньги” на гражданах, которые не особо разбираются в процедуре установки счетчиков. В СМИ уже не раз писали о том, что представители службы газа объясняли потребителям, что установка счетчика – это “обязаловка”.

Теперь все изменилось. Не попадитесь на уловку, знайте свои права. Президент Украины еще в начале года подписал закон, регламентирующий установку счетчиков газа в многоквартирных домах. 

“Закон совершенствует принципы коммерческого учета природного газа, регулирует отдельные вопросы установления его средств, в частности в многоквартирных домах. Принятие документа повысит уровень защиты прав потребителей природного газа”, – сказано в сообщении пресс-службы президента.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла документ в последних числах прошлого года года. Как сказано в пояснительной записке к закону, “общедомовой счетчик газа может быть установлен только с согласия всех владельцев многоквартирного дома”.

“Предусматривается возможность самостоятельно устанавливать индивидуальные счетчики газа бытовыми потребителями с последующей компенсацией таких расходов за счет средств, которые ими уплачиваются за природный газ операторам газораспределительных сетей”, – говорится в записке.

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