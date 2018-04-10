Украина КАРТА Набережное шоссе Киева с сегодняшнего дня частично перекрыто для ремонта

2018-04-10 13:46 442

С сегодняшнего дня в Киеве частично ограничат движение транспорта по Набережному шоссе. Как сообщили в пресс-службе "Киевавтодора" в Facebook, это связано с ремонтом дорог.

"С 10 апреля в связи с продолжением работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия на Набережном шоссе на участке от Почтовой площади до моста Метро будет частично ограничено движение транспорта в местах выполнения работ", – говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.

Напомним, ранее движение на этом участке дороги с целью капремонта ограничивали в октябре 2017 года.